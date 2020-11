Pinocchio di Garrone verrà distribuito negli USA: chance agli Oscar?

approfondimento

Pinocchio, un viaggio nella favola

I diritti per gli USA sono stati acquisiti da Roadside Attractions, che comunicherà a breve la data di uscita “americana”. I pronostici sulla corsa italiana all'Oscar parlano di una volata tra Pinocchio e Favolacce dei fratelli D'Innocenzo, già premiato a livello internazionale con il riconoscimento alla miglior sceneggiatura al Festival di Berlino 2020. Pinocchio è una delle favole italiane più famose in America, anche grazie al celebre (e discutibile, dal punto di vista dell'attinenza al testo originale) film d'animazione realizzato nel 1940 dalla Disney. Nel 2002 anche Roberto Benigni (che nel film di Garrone interpreta la parte di Geppetto) tentò la carta Pinocchio, dirigendo e interpretando la parte del protagonista, ma in ottica Oscar non riuscì a ottenere lo stesso successo del precedente La vita è bella. Ci riproverà ora accanto a Matteo Garrone, che ha commentato così la bella notizia: “Sono molto felice e orgoglioso che Pinocchio possa finalmente incontrare il pubblico americano. Spero che, come già successo in Italia, riunisca davanti al grande schermo famiglie e

spettatori di tutte le età, facendoli evadere dalla realtà e portandoli in un mondo parallelo, dove il reale si confonde con il magico dando vita a una delle fiabe più belle e spettacolari al mondo".