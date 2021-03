Carey Mulligan per 'Promising Young Woman', Frances McDormand per 'Nomadland', il compianto Chadwick Boseman per 'Ma Rainey's Black Bottom', Anthony Hopkins per 'The Father', e tutti gli altri: ecco le attrici e gli attori che hanno ricevuto una nomination agli Oscar 2021, che si terranno il 25 aprile

Oscar 2021: scopri le nomination