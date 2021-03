A "Borat - Il seguito" due Golden Globe

L'attore protagonista di Borat - Il seguito, vince ben due Golden Globe: uno per la miglior commedia, l'altro come miglior attore. Dopo la premiazione Sacha Baron Cohen parla del suo film: "Chi ha lavorato con me ha davvero rischiato per la sua sicurezza personale. Ci sono stati momenti in cui ho dovuto indossare il giubotto antiproiettile per quanto la situazione era pericolosa". Il protagonista del seguito di Borat racconta anche delle difficoltà che tutto il suo team ha dovuto affrontare, anche per aver girato in film durante in covid (dati, infografiche e mappe)