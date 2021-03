Dove guardare i film degli Oscar? E Nomadland non è ancora uscito

Con le sale ancora chiuse, breve guida su come trovare le pellicole che si contenderanno gli Academy Awards il prossimo 25 aprile: ma non c'è modo di guardare proprio il film grande favorito... Condividi:

I primi tre mesi dell'anno sono terreno di caccia per tutti gli appassionati di cinema, che si danno appuntamento virtuale per guardare e commentare tutte le pellicole che si contenderanno gli Oscar principali tra febbraio e marzo. Le note vicende hanno fatto slittare la cerimonia di quest'anno al 25 aprile, ma soprattutto ha complicato di molto la vita a chi non intende rinunciare, pandemia o meno, alle solite abitudini. E allora, come fare a guardare i tanti film candidati agli Oscar 2021, visto che le annunciate riaperture del 27 marzo resteranno certamente una pia illusione?

Molti film sono approdati da mesi sulle più famose piattaforme streaming: è il caso del Processo ai Chicago 7, su Netflix da ottobre, Mank di David Fincher (su Netflix da dicembre) o il secondo capitolo della saga di Borat disponibile su Amazon così come One Night in Miami o Sound of Metal. Disney+ risponde ovviamente con i due fiori all'occhiello della casa, Soul e Onward, mentre Sky punta sull'Italia con Pinocchio di Matteo Garrone, candidato a due Oscar per costumi e trucco.