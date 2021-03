Gli Oscar 2021 saranno "live": il 25 aprile niente Zoom e niente jeans

approfondimento

Oscar 2021, la lista completa delle nomination

I producer della Notte degli Oscar 2021, Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jesse Collins, hanno inviato una mail a ognuno degli oltre 200 candidati, tra cui c'è anche la nostra Laura Pausini che probabilmente si esibirà dal vivo in Io sì (Seen), la canzone che scorre sui titoli di coda di La vita davanti a sé e che, dopo aver vinto il Golden Globe, è favorita anche per l'Oscar. "Tratteremo l'evento come se fosse il set di un film, tra misure speciali che includono un team per i tamponi istantanei. Chi di voi dovrà venire da fuori, riceverà istruzioni specifiche e altre istruzioni verranno date a chi invece è già a Los Angeles". Non mancherà anche un pre-show da 90 minuti con candidati e presentatori, il cui numero verrà certamente ridotto, forse dimezzato da 50 a 25. È una scelta che ha motivazioni non solo artistiche, ma anche più prosaicamente economiche e legate agli indici d'ascolto, che hanno fatto registrare vistosi cali per le cerimonie “a porte chiuse” come quelle dei recenti Grammy o degli stessi Golden Globes. "Pensiamo che l'accesso virtuale sminuirebbe i nostri sforzi di dare una serata sicura e godibile per tutti". Con un'ultima raccomandazione, perché a Hollywood la forma è sostanza: “Niente abbigliamento casual”.