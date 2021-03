Oscar, ipotesi collegamenti da remoto per i candidati fuori dagli Usa

approfondimento

Gli Oscar 2021 saranno "live": il 25 aprile niente Zoom e niente jeans

Mentre inizialmente si era escluso di procedere con videocollegamenti,

ora si sta pensando a come far partecipare anche chi vive in Europa o in altre parti del mondo in cui la vaccinazione non procede speditamente come invece succede negli Usa, riferisce in esclusiva il quotidiano The Hollywood Reporter.