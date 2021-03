Oscar, Dua Lipa si esibirà in streaming nel preshow di Elton John

Il pre-party annuale di Elton John in occasione degli Oscar, quest’anno sarà virtuale. Star attesissime dell’evento, in programma per domenica 25 aprile 2021 , sono Dua Lipa e Neil Patrick Harris . Come avvenuto per la stessa cerimonia di premiazione degli Oscar, anche il pre-party ha subìto un ritardo rispetto alla classica data di fine febbraio, a causa dell’epidemia di Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Con il marito David Furnish , la star terrà uno speciale evento streaming che sarà condotto da Neil Patrick Harris , l’attore e star della sitcom “ How I Met Your Mother ” e vedrà esibizioni in streaming della pop star del momento Dua Lipa . Il party durerà 60 minuti, come annunciato nel comunicato stampa della Elton’s AIDS Foundation.

Le parole di Elton John

approfondimento

Elton John e Michael Caine si vaccinano e invitano a farlo. VIDEO

Ecco quello che Elton John ha raccontato in un’intervista, in merito al pre-show del prossimo 25 aprile. “Quest’anno porteremo il nostro Oscar Party nelle case delle persone, per la prima volta in modalità virtuale, per un evento indimenticabile con David e me, il nostro caro amico Neil Patrick Harris e l’incredibile Dua Lipa. Ci saranno poi altri favolosi nomi a sorpresa”. In merito all’associazione che sostiene e allo scopo benefico dell’evento, si è espresso dicendo che “Ora più che mai, abbiamo bisogno che non si scateni un’altra epidemia nella pandemia. Non possiamo dimenticare i 38 milioni di persone al mondo che vivono con l’HIV, che hanno bisogno del nostro aiuto, del nostro amore e del nostro supporto. Per questo speriamo che molti si uniscano a noi in questo speciale Oscar Pre-Party”.