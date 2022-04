5/15 ©Webphoto

La locandina di Andrej Rublëv. Ingmar Bergman su Tarkovskij: “Il film, quando non è un documentario, è un sogno. Per questo è il più grande di tutti. Porta nel cinema un nuovo linguaggio che gli permette di afferrare la vita come apparenza, come sogno. Quando scoprii il suo primo film fu per me un miracolo. Mi trovavo davanti alla porta di una camera di cui non possedevo la chiave. Una camera dove io avrei voluto penetrare e dove lui si trovava a suo agio. Mi vidi incoraggiato e stimolato: qualcuno era riuscito a esprimere quello che io avevo sempre voluto dire”

