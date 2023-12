Spaceman, le prime immagini del film di fantascienza con Adam Sandler

Cinema

Cast d’eccezione per la nuova commedia di Adam Sandler, ambientata durante la notte di Halloween nella città di Salem, in Massachusetts. Un terribile omicidio viene commesso, il che spinge Hubie Dubois a prendere in mano la situazione. Un personaggio alquanto bizzarro, spesso deriso dagli abitanti di Salem. Quest’anno però, con un evaso da un istituto psichiatrico che terrorizza la comunità, dovrà riuscire a convincere tutti che i mostri esistono realmente e che lui è il solo a poterli fermare.