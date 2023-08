"Non sei invitata al mio Bat Mitzvah", il nuovo film con Adam Sandler

La nuova commedia young adult (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è tratta dall’omonimo romanzo di Fiona Rosenbloom. La storia, diretta da Sammi Cohen, parla di Stacy (Sunny Sandler): desidera con tutta se stessa avere il miglior Bat Mitzvah del mondo e vorrebbe condividere quel momento speciale con la sua migliore amica, Lydia (Samantha Lorraine). Ma, a causa di un ragazzo, le due finiranno per allontanarsi

Arriva da oggi, 25 agosto, su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, una nuova commedia young adult tratta dall’omonimo romanzo di Fiona Rosenbloom. Nel cast anche Adam Sandler - questa volta nei panni di un padre apprensivo - affiancato da Idina Menzel. La storia, diretta da Sammi Cohen, ha come protagonista Stacy (Sunny Sandler): desidera con tutta se stessa avere il miglior Bat Mitzvah del mondo e vorrebbe condividere quel momento speciale con la sua migliore amica, Lydia (Samantha Lorraine). Ma, a causa di un ragazzo, le due finiranno per allontanarsi.