Spaceman, Carey Mulligan co-protagonista del film con Adam Sandler

Carey Mulligan è entrata a far parte del cast di Spaceman, il film targato Netflix che racconta dell'astronauta messo a titolo, interpretato da Adam Sandler.

Dopo il successo di Promising Young Woman, l'attrice reciterà al fianco del collega nel ruolo principale da co-protagonista, interpretando la moglie dell'astronauta, come è stato confermato da Deadline.



Spaceman è basato sul romanzo The Spaceman of Bohemia, scritto da Jaroslav Kalfar. Inizialmente il titolo del film doveva essere proprio quello del libro ma alla fine la produzione si è espressa a favore di Spaceman.





A dirigere sarà il regista Award Johan Renck (Chernobyl), vincitore di un Emmy, il quale seguirà la sceneggiatura firmata da Colby Day.

Tra i produttori della pellicola, spicca anche il nome di Channing Tatum, attore che tra poco affiancherà Sandra Bullock, Brad Pitt e Daniel Radcliffe nel film The Lost City of D.