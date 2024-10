Cinema

Cate Blanchett, Mostra del Cinema di Venezia: tutti i look dal 2000

È una delle attrici più talentuose della sua generazione nonché una delle più amate dal pubblico per la sua bellezza, la sua grazia e la sua eleganza. Cate Blanchett, presenza magnetica, occhi di ghiaccio, silhouette impeccabile, fa fermare lo show ogni volta che sfila sul tappeto rosso. A Venezia è arrivata in molte vesti: attrice in gara, special guest, presidente di giuria. Eccola in una carrellata di scatti imperdibili A cura di Vittoria Romagnuolo

Nel dizionario d'Oltreoceano c'è una parola per indicare quei momenti in cui uno spettacolo si ferma per consentire al pubblico di applaudire agli artisti: "showstopper". Cate Blanchett è una delle poche star al mondo in grado di fermare lo show con la sua presenza. Ospite graditissima delle maggiori kermesse cinematografiche del mondo, la statunitense è una veterana della Mostra del Cinema di Venezia dove è tornata nel 2024 per i suoi ultimi progetti



Cate Blanchett è stata un'ospite a sorpresa del red carpet di Wolfs. L'attrice, già a Venezia per la serie Disclaimer, ha assistito alla proiezione dell'action con Clooney e Pitt incantando i fan con un abito da sogno di Louis Vuitton realizzato su misura per lei