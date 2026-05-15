Donald Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all’Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran: "Ha detto che non fornirà equipaggiamento militare. Questa è una grande dichiarazione". Intanto, il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz. "L'Iran oggi è proprietario dello Stretto di Hormuz e non lo cederà a nessun prezzo", ha detto il primo vicepresidente Reza Aref. È in corso a Washington il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano, alla presenza degli ambasciatori negli Usa dei due Paesi. Il confronto dovrebbe proseguire anche oggi. Secondo il sito specializzato Stars and Stipes, che cita un funzionario del Pentagono, il dispiegamento in Europa di circa 4mila militari americani della brigata "Black Jack" è stato sospeso.

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