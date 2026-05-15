Guerra Iran USA, Trump: “Xi si è offerto di aiutare, non darà armi a Teheran”. LIVE
Il presidente americano da Pechino ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all’Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. È in corso a Washington il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano, alla presenza degli ambasciatori negli Usa dei due Paesi. Il confronto dovrebbe proseguire anche oggi
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Donald Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all’Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran: "Ha detto che non fornirà equipaggiamento militare. Questa è una grande dichiarazione". Intanto, il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz. "L'Iran oggi è proprietario dello Stretto di Hormuz e non lo cederà a nessun prezzo", ha detto il primo vicepresidente Reza Aref. È in corso a Washington il terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano, alla presenza degli ambasciatori negli Usa dei due Paesi. Il confronto dovrebbe proseguire anche oggi. Secondo il sito specializzato Stars and Stipes, che cita un funzionario del Pentagono, il dispiegamento in Europa di circa 4mila militari americani della brigata "Black Jack" è stato sospeso.
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Trump: "Con Xi stessa visione, Hormuz aperto, non vogliamo abbia arma nucleare"
"Abbiamo parlato di Iran" e "la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse". Lo ha detto Donald Trump, in visita in Cina, come riportano i giornalisti al seguito del presidente degli Stati Uniti dopo i colloqui con il leader cinese Xi Jinping. "Non vogliamo abbiano un'arma nucleare. Vogliamo lo Stretto (di Hormuz) aperto", ha affermato il tycoon.
Israele emette avviso di evacuazioni per vari villaggi nel sud del Libano
L'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione "urgente" per diversi villaggi libanesi nei pressi di Tiro, nel Libano meridionale, in vista degli attacchi contro Hezbollah. Lo scrive Times odf Israel. "Alla luce delle violazioni dell'accordo di cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, l'Idf è costretto ad agire con la forza e non intende arrecare danno a voi", avverte il portavoce dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee, in un post su X.
Trump: "Cina non fornirà armi ma continuerà acquisto petrolio"
Donald Trump ha dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all’Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti in un'intervista a Fox News, riferendo il contenuto del colloquio avuto a Pechino con Xi Jinping. "Ha detto che non fornirà equipaggiamento militare. Questa è una grande dichiarazione", aggiungendo che il leader cinese avrebbe comunque sottolineato l’interesse a proseguire l'acquisto di petrolio iraniano: "Comprano molto petrolio da lì e vorrebbero continuare a farlo".
Trump: "Xi favorevole ad accordo e vuole aiutare"
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che il leader cinese Xi Jinping sarebbe favorevole a un accordo con l’Iran e avrebbe persino offerto il proprio aiuto per favorirlo. In un'intervista a Fox News, Trump ha raccontato che Xi "vorrebbe vedere raggiunto un accordo" con Teheran. "Chi compra così tanto petrolio ha ovviamente qualche tipo di rapporto con loro - ha affermato Trump riferendosi alla Cina - Ma lui ha detto: 'Mi piacerebbe essere d’aiuto. Se posso essere utile in qualsiasi modo'. Vorrebbe vedere aperto lo Stretto di Hormuz”.