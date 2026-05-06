Pirelli avvierà la produzione del Cyber™ Tyre in Georgia

La decisione consolida la presenza industriale del gruppo negli Stati Uniti, rafforzandone l'importanza strategica. La nuova tecnologia permetterà un vantaggio competitivo distintivo in un mercato in cui le innovazioni in tema di smart mobility sono in rapida espansione
Pirelli ha annunciato un nuovo impegno a lungo termine negli Stati Uniti. Nello stabilimento della multinazionale in Georgia verrà, infatti, avviata la produzione di pneumatici connessi dotati della tecnologia Cyber™ Tyre. Un passaggio chiave per la strategia industriale del gruppo che, non a caso, prenderà piede nel sito produttivo dedicato ai prodotti tecnologicamente più avanzati per il mercato americano. Una scelta che consolida la presenza industriale e tecnologica di Pirelli nel Paese, oltre a confermare l’importanza strategica dell’area statunitense nel percorso di crescita internazionale del gruppo.
Grazie alla tecnologia Cyber™ Tyre Pirelli godrà di un vantaggio competitivo distintivo
La notizia è giunta in occasione del SelectUSA Investment Summit, l’evento promosso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, dove Pirelli ha presentato il sistema Cyber™ Tyre come un’innovazione chiave nella definizione del futuro della smart mobility. Si tratta del primo sistema hardware e software al mondo in grado di raccogliere dati e informazioni da sensori nei pneumatici, per poi elaborarli con software e algoritmi proprietari di Pirelli. Grazie a un dialogo in tempo reale con l’elettronica del veicolo, il sistema potrà quindi realizzare nuove funzionalità integrate con i sistemi di guida e di controllo. La tecnologia Cyber™ Tyre permetterà a Pirelli di godere di un vantaggio competitivo distintivo in un mercato in cui le innovazioni in tema di smart mobility e digitale sono in rapida espansione. Per Claudio Zanardo, CEO di Pirelli North America, l’avvio della produzione di Cyber™ Tyre nello stabilimento di Rome, in Georgia, non solo “rappresenta una tappa significativa per Pirelli nel Paese”, ma ne rafforza la presenza industriale e le capacità di innovazione negli Stati Uniti.
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Il sito produttivo in Georgia
Lo stabilimento di Rome è anche specializzato nella produzione di pneumatici High Value per il mercato nordamericano, ma non solo. È ora alle fasi finali di validazione industriale l’ultima evoluzione del processo MIRS (Modular Integrated Robotized System), il più avanzato processo manifatturiero per la realizzazione di prodotti premium e di alta gamma del gruppo. Grazie al MIRS si potrà, infatti, potenziare le capacità di produzione robotizzata, aumentandone di conseguenza produttività, flessibilità e qualità.