Pirelli avvierà la produzione del Cyber™ Tyre in Georgia

Grazie alla tecnologia Cyber™ Tyre Pirelli godrà di un vantaggio competitivo distintivo

La notizia è giunta in occasione del SelectUSA Investment Summit, l’evento promosso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, dove Pirelli ha presentato il sistema Cyber™ Tyre come un’innovazione chiave nella definizione del futuro della smart mobility. Si tratta del primo sistema hardware e software al mondo in grado di raccogliere dati e informazioni da sensori nei pneumatici, per poi elaborarli con software e algoritmi proprietari di Pirelli. Grazie a un dialogo in tempo reale con l’elettronica del veicolo, il sistema potrà quindi realizzare nuove funzionalità integrate con i sistemi di guida e di controllo. La tecnologia Cyber™ Tyre permetterà a Pirelli di godere di un vantaggio competitivo distintivo in un mercato in cui le innovazioni in tema di smart mobility e digitale sono in rapida espansione. Per Claudio Zanardo, CEO di Pirelli North America, l’avvio della produzione di Cyber™ Tyre nello stabilimento di Rome, in Georgia, non solo “rappresenta una tappa significativa per Pirelli nel Paese”, ma ne rafforza la presenza industriale e le capacità di innovazione negli Stati Uniti.