Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto, i modelli più venduti ad aprile 2026: la classifica

Auto fotogallery
10 foto

Si ripete anche nel mese di aprile 2026 lo stesso podio di marzo con Fiat Pandina leader del mercato delle auto in Italia, seguita da Jeep Avenger e Leapmotor T03, tutti marchi Stellantis. Ecco la top 10 delle auto più vendute in Italia in questo mese

ULTIME FOTOGALLERY

Funerali Alex Zanardi, folla a Padova per l'ultimo saluto. FOTO

Cronaca

Ad accompagnare la bara presso la basilica di Santa Giustina la moglie Daniela e il figlio...

10 foto

Da Hormuz a Bab el-Mandeb, come sono cambiati gli attacchi alle navi?

Mondo

Lo Stretto di Hormuz rimane l’epicentro delle tensioni tra Stati Uniti e Iran dopo che ieri una...

6 foto
tensioni nel golfo e due grafiche numeri

Giro d'Italia 2026, squadre e partecipanti: i favoriti per la vittoria

Sport

La corsa rosa prende il via  l'8 maggio in Albania con un unico grande favorito. Il danese...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, domina la tensione nello Stretto di Hormuz,...

16 foto

Mattarella incontra il tennis italiano: “Protagonisti nel mondo”. FOTO

Sport

Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le Nazionali italiani di tennis femminile e maschile...

10 foto
Roma - Italia, 4 maggio 2026: Sergio Mattarella. Un incontro speciale al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, protagoniste di un’impresa straordinaria: la vittoria della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Talento, determinazione e spirito di squadra che fanno la storia dello sport italiano.

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Kia Xceed 2026, allestimenti e novità del crossover coreano

    Auto

    Il crossover compatto coreano cambia frontale, introduce una nuova firma luminosa, aggiorna la...

    MG, tutte le elettriche in gamma: da MG4 alla Cyberster

    Auto

    Cinque anni sul mercato italiano e una crescita costante. MG Motor rappresenta una delle realtà...

    4 foto

    Drive Club, le puntate della rubrica di auto e mobilità di Sky TG24

    Drive Club, la rubrica sui motori

    L'approfondimento sul mondo dell'automotive va in onda il sabato alle 15:30 su Sky TG24, in...