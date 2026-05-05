Auto, i modelli più venduti ad aprile 2026: la classifica

Si ripete anche nel mese di aprile 2026 lo stesso podio di marzo con Fiat Pandina leader del mercato delle auto in Italia, seguita da Jeep Avenger e Leapmotor T03, tutti marchi Stellantis. Ecco la top 10 delle auto più vendute in Italia in questo mese
- In vetta c'è sempre lei, la Fiat Pandina. La best seller di casa Stellantis vende 8.571 vetture ad aprile 2026
- Seconda piazza per il suv del marchio Jeep: Avenger immatricola 4.350 auto sul mercato italiano ad aprile 2026
- La piccola del brand cinese di Stellantis consolida il terzo posto in classifica anche ad aprile 2026 con 4.090 vettura immatricolate
- Appena dietro Dacia Sandero con 4.064 immatricolazioni
- Buon balzo in avanti per MG ZS che ad aprile 2026 in Italia vende 3.742 vetture
- Al sesto posto ancora Stellantis con la Grande Panda: 3.704 auto vendute ad aprile 2026
- Settima piazza per Peugeot che con la sua 208 vende sul mercato italiano 3.558 auto ad aprile 2026
- Non può mancare nella classifica delle top 10 Citroen C3: 3.505 quelle vendute in Italia ad aprile 2026
- Con 3.372 auto Toyota Aygo X è al nono posto in classifica tra le auto più vendute in Italia ad aprile
- Chiude la top 10 delle auto più vendute in Italia ad aprile Volkswagen T-Roc con 3.074 unità