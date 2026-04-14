Leapmotor B10 REEV, il c-suv elettrico diventa ibrido: il test drive

Le dimensioni lo fanno pensare e all'interno gli spazi non tradiscono. Tanto spazio a bordo, sia davanti che dietro. Il baule dell'ibrida, di 330 litri in totale, perde però un centinaio di litri rispetto all'elettrica. B10 è lunga 4 metri e 53, larga 1 e 88, alta 1,65 metri e con un passo di 2 metri e 73