Leapmotor B10 REEV, il c-suv elettrico diventa ibrido: il test drive

Introduzione
E' la gemella della full electric del marchio cinese di Stellantis, ma ibrida REEV (range extender electric vehicle): batteria più piccola da 18,8 kWh per lasciare spazio a un serbatoio di carburante da 50 litri e un motore che non servono alla trazione, ma ad alimentare l’accumulatore quando il livello di carica è basso. L'unità elettrica è da 218 CV e ha un'autonomia dichiarata in solo elettrico di 86 km, mentra quella totale arriva a circa 900 km. Prezzi intorno ai 30mila euro, incentivi, permuta o rottamazione esclusi
Quello che devi sapere
Si guida come un'elettrica, ma è ibrida
Arriva nei concessionari italiani Leapmotor B10 REEV Hybrid: sostanzialmente è la gemella della versione full electric, ma ha una batteria più piccola (non da 56,2 o 67,1 kWh) da 18,8 kWh. Perché? Per lasciare spazio a un serbatoio da 50 litri che alimenta un motore termico 4 cilindri 1.5 benzina che non serve però alla trazione, ma funziona solo come generatore per ricaricare la batteria. La trazione è a carico del motore elettrico da 218 CV
Di fatto è una plug-in hybrid da 900 km di autonomia
Leapmotor B10 REEV di fatto è una plug-in hybrid: l'acronimo REEV vuol dire range extender electric vehicle. Insomma un'auto elettrica con i vantaggi della ibrida, specialmente in termini di autonomia. Il brand cinese di Stellantis dichiara un'autonomia combinata di circa 900 km. Per essere catalogate come Reev la trazione deve essere esclusivamente elettrica, con il motore a combustione impiegato esclusivamente per fornire energia al generatore di bordo che a sua volta ricaricherà la batteria o alimenterà direttamente la motorizzazione elettrica.
Le modalità di guida di Leapmotor B10 REEV
Due delle modalità di guida (EV ed EV+) utilizzano unicamente la batteria (che secondo quanto dichiara la casa ha un'autonomia solo elettrica di 86 km). Le altre due (Fuel e Power+) sfruttano invece il motore termico per ricaricare o non far consumare il livello di carica e anche per garantire prestazioni più sportive. Tutte le modalità di guida si possono selezionare dallo schermo touch nella plancia con un semplice "swipe".
I numeri di Leapmotor B10 REEV
Leapmotor B10 REEV è un suv lungo 4 metri e mezzo, che però ha un discreto scatto (dichiara infatti lo 0-100 in 7,5 secondi). A batteria scarica il consumo WLTP del motore termico è di 6,1 litri/100 km. La batteria accetta 6,6 kW di ricarica in corrente alternata e fino a 46 kW in corrente continua.
Gli interni e l'infotainment
Due i display all'interno: quello più piccolo sul cruscotto e quello centrale, molto più grande e che ci consente di gestire in modalità touch tutte le funzionalità della macchina. Tra i miglioramenti c'è l'introduzione di Apple CarPlay e Android Auto, con cui possiamo collegare il nostro telefono all'auto e anche la possibilità di configurare manualmente il tasto al volante sulla razza sinistra. Capienti e ben dislocati i vani portaoggetti. Lascia perplessi l'assenza del tergilunotto posteriore
I prezzi e gli allestimenti di Leapmotor B10 REEV hybrid
Due allestimenti disponibili: quello base è il Life, l'upgrade è il Design che ha alcuni piccoli miglioramenti (ad esempio il portellone automatico). Il Life ha un listino di 29.900 mentre il Design di 31.400 euro. Leapmotor prevede però uno sconto di 3.000 euro e, in caso di permuta o rottamazione, ulteriori 2.000 euro, facendo scendere il prezzo delle due versioni a 24.900 e 26.400 euro.
Gli spazi
Le dimensioni lo fanno pensare e all'interno gli spazi non tradiscono. Tanto spazio a bordo, sia davanti che dietro. Il baule dell'ibrida, di 330 litri in totale, perde però un centinaio di litri rispetto all'elettrica. B10 è lunga 4 metri e 53, larga 1 e 88, alta 1,65 metri e con un passo di 2 metri e 73
Il serbatoio della benzina
L'unico elemento estetico che distingue la versione full electric da quella REEV ibrida è lo sportellino del serbatoio della benzina, posto sulla finacata sinistra dell'auto, all'opposto di quello della presa per la ricarica elettrica
Le impressioni di guida
Abbiamo guidato la Leapmotor B10 REEV Hybrid per decine e decine di chilometri sia su strade urbane che extraurbane e anche su curve in salita e in discesa, provando tutte le modalità di guida. Utilizzando le modalità a batteria nulla cambia dal modello full electric: buono lo scatto, buona stabilità e fluidità nella guida. Quando chiamiamo in causa il motore termico la differenza si sente: nel rumore anche a basse velocità solo per un orecchio allenato, in autostrada ovviamente è più percepibile.
Molto bene l'introduzione del "one pedal drive", vale a dire la frenata rigenerativa dell'energia con il rilascio del piede sull'acceleratore.
Il 2026 di Leapmotor
Oltre alla gamma attuale (T03, B10 e C10) nel corso del 2026 arriveranno altre tre vetture che completeranno la gamma del marchio cinese di Stellantis: la berlina di segmento C B05, il B-Suv B03X e verso fine anno la berlina di segmento B, la B03