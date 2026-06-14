Introduzione
Week end con un clima decisamente caldo: oggi si prevedono picchi di 34°C al Centro-Nord. Temperature già piuttosto elevate, dicono gli esperti, ma il vero exploit della calura ci sarà nei prossimi giorni
Quello che devi sapere
Oggi stabile su buona parte dell'Italia
Domenica all'insegna della stabilità. Il cielo non sarà ovunque completamente sereno: si noterà infatti il transito di una nuvolosità alta diffusa ma innocua sulle regioni del Centro-Nord. Nonostante la presenza di queste nubi, le piogge risulteranno quasi del tutto assenti su tutto il territorio nazionale, regalando una giornata ideale per le attività all'aperto, con quei picchi di 34°C che si faranno sentire specialmente nelle pianure.
Leggera instabilità a inizio settimana
Tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, infiltrazioni d'aria più fresca determineranno una fase parzialmente instabile su alcune zone. Sotto la lente d'ingrandimento ci saranno in particolare le regioni del Nord-Est e, localmente, i rilievi appenninici, dove si potrà sviluppare qualche isolato e rapido rovescio pomeridiano. Per il resto d'Italia ci sarà veramente poco altro da dire, con ampi spazi di sole e tempo asciutto.
In arrivo il gran caldo
Da metà della prossima settimana le temperature cominceranno a salire in modo sempre più netto e diffuso. L'anticiclone subtropicale avvolgerà il nostro Paese con tutta la sua forza, stabilizzandosi in modo duraturo e scalzando via ogni timido disturbo fresco. La nuova settimana si aprirà sotto il segno di un contesto subito un po' incerto sui rilievi del Nord e del Centro, ma da Mercoledì un forte anticiclone porterà più stabilità, ma soprattutto tanto caldo.
Lunedì 15 giugno
Domani saranno soprattutto le aree alpine e prealpine del Centro-Nord, insieme alle pianure vicine del Triveneto, a dover fare attenzione allo sviluppo di rovesci e temporali localmente intensi. Si tratterà di fenomeni isolati ma capaci di scaricare forti precipitazioni in poco tempo.
Martedì 16 giugno
La situazione resterà movimentata soprattutto lungo l’arco alpino e nelle zone interne del Centro Italia, mentre qualche episodio instabile potrà interessare anche settori della Sicilia orientale. Sul resto del Paese, invece, il sole avrà ampio spazio e garantirà condizioni decisamente più stabili.
Mercoledì 17 giugno
Un robusto campo di alta pressione si espanderà sull’Italia favorendo un periodo caratterizzato da cielo sereno e assenza di precipitazioni. L’elemento più rilevante sarà però il deciso aumento delle temperature. Una massa d’aria molto calda proveniente dalle regioni desertiche del Nord Africa raggiungerà infatti il Mediterraneo centrale, trasportando valori termici eccezionalmente elevati per il periodo.
Caldo africano in netto rafforzamento
Tra la seconda parte della settimana e il weekend successivo, le temperature potrebbero raggiungere livelli particolarmente elevati in numerose zone del Paese. Nelle pianure del Nord si prevedono punte vicine ai 38-39°C, e in città come Modena, Bologna e Mantova. Valori addirittura di 40°C potranno essere registrati nelle aree interne della Toscana, compresa Firenze, oltre che in alcune zone della Puglia, della Sardegna e della Sicilia. E ritorneranno le notti tropicali.
Quanto durerà il grande caldo
Le principali elaborazioni meteorologiche internazionali mostrano infatti scenari differenti per la parte finale del mese. Da una parte troviamo il Centro di calcolo Americano che ipotizza un graduale ridimensionamento delle temperature intorno al 22-23 giugno, con l’ingresso di correnti leggermente più fresche capaci di attenuare l’ondata di caldo e afa. Dall'altro abbiamo invece il Centro di Calcolo Europeo che ci propone una possibile e ulteriore espansione dell’anticiclone africano durante l’ultima decade del mese. In questo caso il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente, mantenendo temperature eccezionalmente elevate per diversi giorni consecutivi.