Tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, infiltrazioni d'aria più fresca determineranno una fase parzialmente instabile su alcune zone. Sotto la lente d'ingrandimento ci saranno in particolare le regioni del Nord-Est e, localmente, i rilievi appenninici, dove si potrà sviluppare qualche isolato e rapido rovescio pomeridiano. Per il resto d'Italia ci sarà veramente poco altro da dire, con ampi spazi di sole e tempo asciutto.



