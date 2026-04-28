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Jeep Avenger 2027, svelata la nuova griglia: le novità del restyling

Auto

Le prime immagini della Jeep Avenger restyling anticipano l'introduzione dell'iconica griglia a sette feritoie. Il crossover compatto del marchio americano, di proprietà del Gruppo Stellantis, continuerà ad essere abbinato a motorizzazioni benzina, ibride e completamente elettriche. 

Jeep Avenger si prepara ad un sostanzioso restyling di metà carriera, puntando ad offrire nuovi contenuti e uno stile rivisto. Tra le novità più attese arriverà l'iconica un nuovo frontale caratterizzato da chiaro riferimento con i modelli del passato. . Introdotta nel 1945 con la CJ‑2A, primo modello Jeep civile prodotto in serie, la griglia a sette feritoie è diventata nel tempo un tratto distintivo del design Jeep, ripreso nella famiglia CJ, in Wrangler e nell’attuale gamma.

Jeep wrangler 2027

Jeep Avenger restyling 

Nell'attesa di scoprire tutte le novità introdotte dal restyling, l'inedita griglia a sette feritoie sottolinea il carattere outdoor della Avenger e ne aumenta la personalità. Non cambieranno, invece, le dimensioni perfette per il traffico cittadino con 408 cm di lunghezza, 178 cm di larghezza e 153 di altezza. Il tutto abbinato ad un abitacolo a cinque posti e un bagagliaio da 325 a 1275 litri. 

 

 

jeep avenger restyling

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