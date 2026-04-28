Jeep Avenger 2027, svelata la nuova griglia: le novità del restyling

Le prime immagini della Jeep Avenger restyling anticipano l'introduzione dell'iconica griglia a sette feritoie. Il crossover compatto del marchio americano, di proprietà del Gruppo Stellantis, continuerà ad essere abbinato a motorizzazioni benzina, ibride e completamente elettriche.

Jeep Avenger si prepara ad un sostanzioso restyling di metà carriera, puntando ad offrire nuovi contenuti e uno stile rivisto. Tra le novità più attese arriverà l'iconica un nuovo frontale caratterizzato da chiaro riferimento con i modelli del passato. . Introdotta nel 1945 con la CJ‑2A, primo modello Jeep civile prodotto in serie, la griglia a sette feritoie è diventata nel tempo un tratto distintivo del design Jeep, ripreso nella famiglia CJ, in Wrangler e nell’attuale gamma.