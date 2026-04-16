Peugeot 208 GTi, la più potente elettrica di segmento B

La casa automobilistica francese torna sul mercato delle vetture ad alte prestazioni con la compatta a batteria che porta in dote uno dei badge più iconici della storia del Leone. Motore elettrico da 280 CV e scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi

Una piccola berlina sportiva. Questo era il DNA che definiva la 205 GTi, la prima di una nuova stirpe di compatte ad alte prestazioni che Peugeot aveva fatto nascere nel 1984. A quarant’anni da quello storico momento il Leone torna a graffiare con la 208 GTi, prima hot hatch elettrica a portare sulla carrozzeria questo badge così importante.

Piccola sportiva E in linea con la filosofia GTi, anche questa speciale 208 si distingue subito dal punto di vista visivo: careggiate allargate di 56 mm all’anteriore e di 27 mm al posteriore e un telaio ribassato di 30 mm. I cerchi invece sono da 18’’ con design forato che richiama le sportive del Leone del passato. Sono calzati da Michelin Pilot Sport Cup 2 nella dimensione 215/40-18. Approfondimento Salone di Bruxelles 2026, tutte le migliori novità presentate

I dettagli di design di Peugeot 208 GTi A sottolineare la personalità di questo modello anche i fari full LED a tre graffi, con moduli ottici indipendenti, con la stessa configurazione ad andamento orizzontale. Elementi stilistici distintivi caratterizzano gli stemmi del Leone, i fari e i passaruota, oltre alle pinze freno anteriori, lo spoiler posteriore e la calandra, tutti impreziositi da accenti in rosso per evidenziare il carattere GTi. Approfondimento Peugeot 408, il restyling debutta al Salone di Bruxelles

Gli interni di 208 GTi Un motivo che viene ripreso anche in abitacolo, con altri accenti rossi per le cuciture del cruscotto, le cinture e i tappetini. I sedili sportivi hanno i poggiatesta integrati e omaggiano nello stile quelli delle 205 GTi 1.9 e 1.6. Il volante ha un design compatto, con elementi in pelle rossa traforata e Alcantara. Anche qui torna il logo del Leone rifinito in rosso. Approfondimento Peugeot E-3008 e E-5008, ecco le versioni "dual motor" da 325 cv. FOTO

Motore, prestazioni e autonomia Sotto pelle Peugeot 208 GTi vanta un motore da 280 CV e 345 Nm di coppia che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima di 180 km/h. La batteria è invece da 54 kWh per un’autonomia di 350 km. La nuova Peugeot 208 GTi è compatibile con infrastrutture rapide fino a 100 kW, per recuperare dal 20 all’80% del range di percorrenza in 30 minuti. Si può caricare poi anche con una WallBox domestica fino a 7,4 kW, con il pieno di energia in 4 ore e 40 minuti. Di serie anche il differenziale autobloccante integrato nel riduttore. Approfondimento Peugeot da 130 anni in Italia, la prima sulle nostre strade. FOTO