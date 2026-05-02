Pirelli al primo posto negli indici S&P Dow Jones best in class

E' l'unica tyre company presente in entrambi gli indici “World’ e “Europe”: ha infatti ottenuto, nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di S&P Global, un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore Auto Components e di quello Automobiles e significativamente superiore alle medie di settore pari a 34 punti nel caso delle componenti auto e 37 punti nel settore auto

Pirelli si riconferma al primo posto a livello globale nei settori Auto Components e Automobiles all’interno degli indici Dow Jones Best-in-Class World e Europe, la denominazione assunta da quest’anno dai Dow Jones Sustainability Indices.

Pirelli, unica tyre company presente in entrambi gli indici “World’ e “Europe”, ha infatti ottenuto, nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2025 di S&P Global, un punteggio pari a 86 punti, il più alto sia del settore Auto Components e di quello Automobiles e significativamente superiore alle medie di settore pari a 34 punti nel caso delle componenti auto e 37 punti nel settore auto.

Massimo punteggio in diverse aree

Pirelli ha ottenuto il massimo punteggio in diverse aree, tra cui Etica di Business, attenzione ai Diritti Umani, Politiche e Programmi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, Tassonomia e gestione ESG della catena di fornitura. Top score anche nella gestione ambientale – con particolare riferimento ad acqua, rifiuti ed energia –, nella protezione della biodiversità, e nel percorso della società verso il suo ambizioso obiettivo di Net Zero al 2040 (validato da Science Based Targets initiative).

Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility e Motorsport di Pirelli, ha affermato: “La conferma di Pirelli ai vertici degli indici Dow Jones Best‑in‑Class testimonia la solidità di un percorso costruito su innovazione industriale e responsabilità lungo tutta la catena del valore. Un approccio che è integrato nelle nostre decisioni strategiche e operative, dalla tecnologia ai processi, dalla gestione dei fornitori alla tutela delle persone, e contribuisce a consolidare la competitività del Gruppo, sostenendone la crescita nel lungo periodo”.

L'importanza della sostenibilità

Tale riconoscimento si aggiunge a quello ottenuto nel febbraio 2026, quando Pirelli è stata confermata nel “Top 1%” del Sustainability Yearbook 2026 di S&P Global, risultando l’unico produttore di pneumatici a livello globale a conseguire questo risultato.

Gli indici S&P Dow Jones sono stati lanciati originariamente nel 1999 come prime serie di benchmark globali “best‑in‑class” in ambito sostenibilità disponibili sul mercato e comprendono indici a livello globale, regionale e nazionale. L’analisi annuale copre 62 settori di attività ed è estesa a più di 12.000 aziende