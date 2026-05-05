Kia Xceed 2026, allestimenti e novità del crossover coreano

Il crossover compatto coreano cambia frontale, introduce una nuova firma luminosa, aggiorna la coda e porta in abitacolo una plancia più digitale, con doppio display da 12,3 pollici. In arrivo una gamma di propulsori con unità a benzina e mild hybrid.

Debutto online per la nuova Kia XCeed, protagonista di un aggiornamento che ne cambia sopratutto il forntale e gli interni. Prodotta a partire dal prossimo 29 maggio nello stabilimento slovacco di Zilina, riprende il family feeling degli ultimi modelli prodotto dal costruttore coreano.

Si chiama Opposites United e si traduce nella linea stilistica scelta dai designer coreani per il rinnovamento della gamma. La nuova Kia XCeed ne coglie lo spirito al 100% a partire dai gruppi ottici a Led sviluppati in verticale. Scompare anche il Tiger Noise e arriva un paraurti completamente nuovo. Invariate le dimensioni, con una lunghezza di 4,4 metri.

Nuovi anche gli interni della Kia XCeed, con una plancia caratterizzata dai due monitor affiancati da 12,3 pollici e il volante a due due razze dalle generose diversi e con un cospicuo numero di tasti fisici. Come da tradizione Kia non mancano i pulsanti per la regolazione della climatizzazione, posti sotto lo schermo centrale.

Nuova Kia Xceed, allestimenti e motorizzazioni

Per ora Kia non ha svelato gli allestimenti in arrivo sulla nuova Kia Xceed ma si attende una proposta simile a quella del modello attuale. Fronte motorizzazioni, sono state annunciate motorizzazioni a benzina tradizionali e mild hybrid abbinati al cambio automatico a doppia frizione.