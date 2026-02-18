Offerte Sky
Pirelli azienda "Top 1%” nel sustainability yearbook 2026

Motori

Il massimo riconoscimento si basa sull’analisi delle performance di sostenibilità di oltre 9.200 aziende valutate da S&P Global. Il risultato riflette il punteggio ottenuto da Pirelli nel Corporate Sustainability Assessment 2025 di S&P Global, dove l’azienda ha registrato 86 punti, il più alto sia del settore Auto Components e di quello Automobiles

Pirelli si conferma anche nel 2026 tra le aziende incluse nel “Top 1%” del Sustainability Yearbook 2026 di S&P Global, in cui è l’unico produttore di pneumatici a livello globale ad aver ottenuto questo riconoscimento. L’inclusione nel “Top 1%” del Sustainability Yearbook 2026 rappresenta il massimo livello di valutazione previsto da S&P Global e si basa sull’analisi delle performance ESG (Environmental, Social and Governance) di oltre 9.200 aziende a livello mondiale.

 

Il risultato riflette il punteggio ottenuto da Pirelli nel Corporate Sustainability Assessment 2025 di S&P Global, dove l’azienda ha registrato 86 punti, il più alto sia del settore Auto Components e di quello Automobiles.

Le parole di Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility e Motorsport di Pirelli, ha affermato: “La conferma di Pirelli nel Top 1% del Sustainability Yearbook 2026 rappresenta un riconoscimento di grande valore al percorso dell’azienda. Sviluppo innovativo e crescita responsabile ci guidano in scelte operative precise: investimenti continui in tecnologia, gestione trasparente dell’intera catena del valore, attenzione alla sicurezza, alle competenze e allo sviluppo delle persone. Questo approccio rafforza la nostra competitività e capacità di creare valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder”.

Approfondimento

Pirelli, digitalizzazione e IA per pneumatici all’avanguardia

