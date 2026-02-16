L’azienda milanese mette al centro la ricerca e l’innovazione, sviluppando prodotti con metodi e sistemi sempre più innovativi. Il marchio della Bicocca al centro anche in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, come fornitore esclusivo della flotta olimpica messa a disposizione da Stellantis, con le vetture del gruppo equipaggiate con gli pneumatici invernali e all season del brand

Le soluzioni digitali al centro del processo di progettazione. Per Pirelli lo sviluppo di un nuovo pneumatico passa da un percorso innovativo unico nel suo genere, dove la raccolta e l’elaborazione dei dati, le simulazioni ma anche l’intelligenza artificiale ricoprono un ruolo sempre più importante. Non per sostituire i tecnici e il loro know-how ma per supportarli e velocizzarne il lavoro, per migliorare la sostenibilità dei progetti e per portare su strada soluzioni sempre più uniche e innovative.

Il "gemello" digitale Una vera e propria rivoluzione dei dati quella portata avanti da Pirelli, tramite un approccio che si basa proprio sulla digitalizzazione, dicendo addio di fatto al “try and error”, come sottolineato anche da Piero Misani, Chief Techical Officer di Pirelli. Un cambiamento accelerato durante gli anni della pandemia ma anche fa parte di un percorso che da tempo vede l’azienda investire in maniera seria su Ricerca e Sviluppo. Si parte dalla creazione del “digital twin”, un gemello digitale dello pneumatico che viene descritto tramite un modello matematico ad alta complessità in grado di descriverne le caratteristiche. L’oggetto diventa così digitale ed è possibile portare avanti una simulazione che va oltre al semplice utilizzo e all’handling, applicando anche criteri quali il rumore, il confort fino al comportamento di trazione su fondi a bassa aderenza o differenti dall’asfalto Approfondimento Pirelli premiata per sistema cyber tyre

L'intelligenza artificiale In questi processi gioca un ruolo importante anche l’intelligenza artificiale, che affianca il processo di sviluppo in tutte le sue forme, dalla produzione alla messa a punto, passando anche per i materiali. In questo senso Pirelli ha dato vita al “Virtual Compounder”, un sistema basato sull’IA che supporta i tecnici nella creazione di nuove mescole. In questo caso si fa tesoro dei dati storici, raccolti nei test precedenti, consentendo così di velocizzare i processi per la nascita di un nuovo pneumatico. Qui l’intelligenza artificiale è un valido alleato, senza tuttavia sostituirsi al lavoro dei tecnici. Grazie all’IA ad esempio, si è riusciti a ridurre del 20% l’usura media dei nuovi prodotti, analizzando al meglio i micro-scivolamenti del battistrada. Approfondimento Pirelli, un 2025 da record tra premi e innovazione tecnologica

A proposito di tecnologie applicate ai pneumatici, l’impiego più diretto è il Cyber Tyre, lo pneumatico intelligente che grazie ad una serie di sensori dialoga direttamente con la vettura, inviando ad esempio dati accelerometrici e relativi a pressione e temperatura affinché sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione possano regolare i parametri del veicolo, impostando ad esempio lo slittamento ottimale in frenata. Approfondimento Pirelli, premiato lo pneumatico intelligente Cyber Tyre