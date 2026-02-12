L'Olimpiade sale a bordo della Fiat 600 Sport e Abarth 600e

L’abitacolo della Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 si distingue per un’impronta fortemente sportiva e sofisticata, definita dall’ambiente total black, pensato per evocare concentrazione e precisione, in linea con i valori olimpici che la vettura celebra. I nuovi sedili sportivi e la plancia con rivestimento dedicato aggiungono un tocco moderno e tecnico, mantenendo al centro comfort e funzionalità. L’ergonomia è arricchita da un sistema infotainment con schermo centrale da 10", ricarica wireless e cruise control adattivo, soluzioni che rendono lo spazio interno non solo più curato, ma anche più connesso e pratico nella guida quotidiana. Non si può cambiare la modalità di guida.

Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026