L'Olimpiade sale a bordo della Fiat 600 Sport e Abarth 600e

Introduzione
Fiat rinnova il suo legame con il mondo dello sport lanciando la nuova 600 Sport e Abarth 600e Edizione Milano Cortina 2026. La Fiat punta su sportività quotidiana con livrea Verde Mediterraneo, interni total black e motori ibridi o elettrici, a partire da 25.900 €. L’Abarth propone invece una serie ultra‑limitata da 50 esemplari, 100% elettrica da 280 CV, livrea Shock Orange e dotazioni racing, al prezzo promozionale di 41.950 €. Le abbiamo provate entrambe. Ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Fiat 600 Sport, le caratteristiche
Ibride
- 1.2 Hybrid 145 CV con cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti e paddle al volante
- Hybrid 110 CV (mild hybrid)
Prestazioni (versione Hybrid 145 CV)
- Accelerazione 0–100 km/h in 8,5 s
- Consumo dichiarato: 4,9 l/100 km (dati riferiti alla gamma 600 Sport)
Dimensioni ecapacità
- Lunghezza: 4,17 m
- Bagagliaio: fino a 385 litri
Esterni
- Nuova livrea Verde Mediterraneo, esclusiva dell’edizione
- Disponibile con tetto nero a contrasto
- Cerchi in lega da 18" con finitura dark
- Dettagli esterni neri: griglia, maniglie, finiture varie
- Badge Milano Cortina 2026 sul montante laterale
- Ambiente total black
- Nuovi sedili sportivi
- Plancia con rivestimento dedicato
Dotazioni principali
- Cambio automatico DCT a 6 rapporti (ibrida 145 CV)
- Palette al volante (ibrida 145 CV)
- Climatizzatore automatico, infotainment con display centrale 10", ricarica wireless, cruise control adattivo (dati gamma 600 Sport)
8. Prezzi
- Hybrid 145 CV: prezzo di listino 31.350 €, promozionale 25.900–27.400 € con incentivi e finanziamento
- Hybrid 110 CV: 30.350 €
Esterni
All’esterno, la 600 Sport Milano Cortina 2026 mette in scena un design che unisce celebrazione e carattere. A spiccare è la nuova livrea Verde Mediterraneo, una tonalità energica e distintiva, abbinabile al tetto nero a contrasto per un look ancora più deciso. La vettura è impreziosita dai cerchi in lega da 18" con finitura dark, da dettagli scuri su griglia e maniglie, e soprattutto dal badge ufficiale Milano Cortina 2026 posto sul montante laterale: una firma visiva che racconta l’appartenenza a un progetto speciale, interamente italiano. La cura dei dettagli estetici, unita alle proporzioni compatte del modello, conferisce alla 600 Sport un’identità immediatamente riconoscibile.
Interni
L’abitacolo della Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 si distingue per un’impronta fortemente sportiva e sofisticata, definita dall’ambiente total black, pensato per evocare concentrazione e precisione, in linea con i valori olimpici che la vettura celebra. I nuovi sedili sportivi e la plancia con rivestimento dedicato aggiungono un tocco moderno e tecnico, mantenendo al centro comfort e funzionalità. L’ergonomia è arricchita da un sistema infotainment con schermo centrale da 10", ricarica wireless e cruise control adattivo, soluzioni che rendono lo spazio interno non solo più curato, ma anche più connesso e pratico nella guida quotidiana. Non si può cambiare la modalità di guida.
Piacere di guida
Su strada, la versione Hybrid 145 CV con cambio automatico doppia frizione a sei rapporti rappresenta il cuore dinamico di questa serie speciale, offrendo uno scatto deciso, coadiuvato dalla prontezza dei paddle al volante. L’accelerazione 0–100 km/h in 8,5 secondi e il consumo dichiarato di 4,9 l/100 km testimoniano un equilibrio tra efficienza e divertimento, mentre la piattaforma compatta e la buona capacità del bagagliaio (fino a 385 litri) rendono la 600 Sport agile in città e confortevole nei trasferimenti più lunghi. Un crossover pensato per chi cerca un’esperienza di guida brillante e moderna, senza rinunciare alla praticità
Abarth 600e, le caratteristiche
- Serie ultra‑limitata: solo 50 esemplari, esclusivamente per il mercato italiano
Motore elettrico da 280 CV, il più potente mai montato su un’Abarth
Accelerazione 0–100 km/h in 5,85 secondi, grazie alla piattaforma sportiva Perfo eCMP sviluppata con Stellantis Motorsport
Badge ufficiale Milano Cortina 2026 applicato sul montante laterale
Dotazioni racing:
- Differenziale autobloccante
- Freni ad alte prestazioni
- Componenti derivati dal motorsport
Interni in Alcantara premium, con finiture sportive e sedili dedicati
Tecnologia avanzata:
- Park Assist 360°
- Blind Spot Detection
- Adaptive Cruise Control
- Portellone hands‑free
Prezzo: listino 46.250 €, promozionale 41.950 € con finanziamento Stellantis
Esterni
All’esterno, l’Abarth 600e Competizione Edizione Milano Cortina 2026 cattura lo sguardo con la sua iconica livrea enfatizza la vocazione sportiva e la rende immediatamente riconoscibile. Il contrasto con il tetto nero, le grafiche laterali dedicate e il badge ufficiale Milano Cortina 2026 sul montante laterale trasforma la vettura in un oggetto celebrativo, costruito per rendere omaggio all’evento olimpico. Ogni dettaglio, dai cerchi sportivi alle finiture scure, riflette la volontà di creare un’auto non solo performante, ma anche pensata per distinguersi su strada come una vera serie da collezione.
Interni
L’abitacolo dell’Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 è un manifesto della sportività più raffinata. Gli interni sono rivestiti in Alcantara premium, un materiale che richiama il mondo delle competizioni e che dona alla plancia, ai sedili e ai pannelli un aspetto ricercato e coerente con il DNA dello Scorpione. Lo stile è aggressivo ma curato, con grafiche dedicate e finiture che esaltano la natura esclusiva dei soli 50 esemplari prodotti. A completare l’esperienza troviamo dotazioni tecnologiche avanzate come Blind Spot Detection, Adaptive Cruise Control, sensori di parcheggio a 360° e portellone hands‑free, segno che la sportività qui non rinuncia al comfort né alla modernità.
Sensazioni di guida
Su strada, l’Abarth 600e è un concentrato di energia: il motore elettrico da 280 CV, sviluppato in collaborazione con Stellantis Motorsport, le permette di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi, numeri che la rendono la più potente Abarth mai costruita. La piattaforma Perfo eCMP, i freni sportivi e il differenziale autobloccante assicurano una guida precisa, brutale quando serve, ma sempre sotto controllo. L’erogazione immediata della potenza elettrica amplifica la sensazione di prontezza, rendendo ogni accelerazione un’esperienza a sé. È un’auto pensata per gli appassionati puri, capace di unire prestazioni radicali, tecnica da pista e un carattere elettrico che non rinuncia all’adrenalina tipica del marchio.