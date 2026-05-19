Kia Niro 2026, le caratteristiche e le novità della nuova full hybrid

Il crossover del marchio coreano si aggiorna con un restyling dedicato alla sola versione ibrida che di fatto manda in pensione anche le varianti elettrica e plug-in presenti precedentemente in gamma. Si aggiorna il design specialmente al frontale mentre aumenta il carico tecnologico in abitacolo. Il brand asiatico non ha ancora diffuso il nuovo prezzo di listino

Tempo di restyling per Kia Niro che debutta con un aggiornamento importante, specialmente in termini di offerta relativa alle motorizzazioni. Il crossover compatto del marchio coreano sarà disponibile dal 2026 nella sola versione full hybrid, con l’idea di intercettare una clientela sempre più rivolta a modelli efficienti che tuttavia non abbiano la necessità di ricarica. Il facelift di Niro si concentra non solo sul motore però ma anche sul design e sui contenuti tecnologici.

Novità di design Partendo dalle novità stilistiche, uno dei best seller europei della casa automobilistica asiatica ora introduce al frontale gli stilemi visti sugli ultimi modelli entrati in gamma, con la nuova griglia con gruppi ottici LED verticali dotati di tecnologia Multi-Faceted Reflector che ottimizzano il fascio luminoso migliorando la guida durante la notte. Rinnovati sono anche i paraurti, più semplici rispetto al passato. Novità anche in coda, con una nuova fanalatura e linee più tese rispetto al passato. Non cambiano invece le dimensioni, con lunghezza di 4,43 metri e passo di 2,72 metri. Approfondimento Kia Sportage si reinventa, arriva la versione Tri-Fuel da 1.500 km

Interni di Kia Niro 2026 Si rinnovano anche gli interni, con un abitacolo più digitale. Da dietro al volante verso il centro della plancia si estende il doppio schermo da 12,3’’ integrato in un unico display panoramico, con quadro strumenti e touch screen per l’infotainment. Quest’ultimo garantisce la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Sul tunnel centrale trova spazio la nuova ricarica a induzione per lo smartphone mentre nel complesso ritroviamo anche nuove finiture con l’utilizzo di materiali e colori differenti. Tra gli upgrade tecnologici anche la Digital Key 2.0 che consente di utilizzare il proprio smartphone per sbloccare il veicolo e azionare alcune funzionalità. Approfondimento Kia Xceed 2026, allestimenti e novità del crossover coreano

Nuovo motore full hybrid Infine la più grande novità che sta sotto pelle. Si tratta dell’offerta propulsori che include ora il solo motore benzina 1.6 GDI a iniezione diretta che lavora insieme ad un’unità elettrica per una powertrain full hybrid con potenza complessiva da 138 CV e 265 Nm. Questi numeri consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Il tutto abbinato al cambio automatico doppia frizione a sei rapporti. Addio dunque sia alla versione plug-in hybrid che a quella elettrica. Approfondimento Kia, alla Design Week debutta la concept Vision Meta Turismo