Kia Sportage si reinventa, arriva la versione Tri-Fuel da 1.500 km

Kia Sportage si reinventa, arriva la versione Tri-Fuel da 1.500 kmDrive Club, la rubrica sui motori
Kia amplia la gamma Sportage con la versione Tri‑Fuel, che combina motore full hybrid e alimentazione GPL per offrire oltre 1.500 km di autonomia e ridurre i costi di gestione. Con 237 CV, prestazioni brillanti e tre allestimenti, incluso il nuovo Black Edition, il suv coreano punta a ritagliarsi uno spazio tra ibride tradizionali e diesel, proponendo una soluzione efficiente, versatile e pensata per l’uso quotidiano.
Lucio Dalla cantava: "Il motore del duemila sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà respirare un bambino o una bambina". Un accostamento perfetto per la nuova Kia Sportage Tri-Fuel. Un'auto sicuramente silenziosa, delicata ma soprattutto di grande autonomia. Grazie al nuovo sistema combinato full hybrid, benzina e gpl si riescono a percorrere oltre 1500 km.
Le caratteristiche
- Sistema ibrido HEV abbinato ad alimentazione GPL
- Potenza: 237 CV
- Coppia: 380 Nm
- 0–100 km/h: meno di 8 secondi
- Tecnologia sviluppata con Westport Fuel Systems Italia
- Autonomia totale: oltre 1.500 km
- Solo GPL: fino a 650 km con circa 40 € di pieno
Come funziona il sistema Tri‑Fuel
Il sistema Tri‑Fuel della nuova Kia Sportage combina tre diverse fonti di energia: benzina, GPL ed elettrico. Il motore termico può funzionare sia a benzina che a GPL, con passaggio automatico tra i due carburanti per ottimizzare i consumi e contenere i costi. Al suo fianco lavora il sistema full hybrid, composto da un motore elettrico e da una batteria che si ricarica in autonomia durante la guida, senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica.
Nella pratica, il sistema utilizza l’energia elettrica nelle fasi a basso carico come partenze e traffico urbano mentre il GPL viene privilegiato per i tragitti quotidiani grazie al costo più contenuto. La benzina interviene quando è richiesta maggiore potenza o come supporto nelle condizioni più impegnative.
La gestione è completamente automatica: un’elettronica avanzata coordina le tre fonti di alimentazione, scegliendo di volta in volta la combinazione più efficiente. Il risultato è una guida fluida, prestazioni elevate e un’autonomia complessiva che supera i 1.500 km.
Quanto si risparmia davvero
Uno dei punti di forza della nuova Kia Sportage Tri‑Fuel è il risparmio nel lungo periodo, grazie al costo più contenuto del GPL rispetto ai carburanti tradizionali.
Secondo le stime fornite da Kia, su un utilizzo di 150.000 km in 7 anni, il risparmio di carburante supera i 7.300 euro, anche considerando circa 900 euro di manutenzione dedicata all’impianto GPL: il saldo finale resta comunque positivo, con oltre 6.400 euro in meno rispetto a una Sportage HEV tradizionale.
Allargando l’orizzonte a 200.000 km in 10 anni, il vantaggio cresce ulteriormente: il risparmio di carburante supera 9.700 euro e, anche includendo i costi aggiuntivi (circa 1.200 euro di manutenzione e 500 euro per la sostituzione del serbatoio GPL), il beneficio totale resta significativo, con oltre 8.200 euro risparmiati.
Numeri che confermano come la tecnologia Tri‑Fuel non sia solo una soluzione tecnica interessante, ma anche una scelta economicamente vantaggiosa per chi percorre molti chilometri, soprattutto in un contesto di prezzi dei carburanti ancora elevati.
Perchè un Tri-Fuel per Kia
Abbiamo chiesto al Presidente e CEO di Kia Italia, Giuseppe Bitti, perchè Kia ha puntato sul Tri-Fuel ecco cosa ci ha risposto: "Il progetto Tri‑Fuel nasce da una logica molto concreta: offrire una risposta immediata alle esigenze reali degli automobilisti, senza costringerli a cambiare abitudini. L’obiettivo è combinare efficienza, autonomia e convenienza, sfruttando il meglio della tecnologia full hybrid insieme al vantaggio economico del GPL.
In quest’ottica, il Tri‑Fuel rappresenta una soluzione “ponte” tra presente e futuro: da un lato riduce consumi ed emissioni grazie al supporto elettrico, dall’altro permette di contenere sensibilmente i costi di utilizzo grazie a un carburante più accessibile. Il tutto senza necessità di ricarica e con un’autonomia molto elevata, elementi ancora centrali per molti clienti. Non si tratta solo di un esercizio tecnologico, ma di una scelta strategica chiara: proporre una motorizzazione pratica, sostenibile e immediatamente vantaggiosa, capace di adattarsi a diversi tipi di utilizzo e di rappresentare un’alternativa credibile tanto al diesel quanto alle ibride tradizionali".
Allestimenti e prezzi
La gamma della nuova Kia Sportage Tri‑Fuel si articola su tre livelli.
L’ingresso è rappresentato dalla versione Business, proposta a partire da circa 40.000 euro, già completa di dotazioni come guida assistita di livello 2, fari Full LED e accesso keyless.
Salendo in gamma si trova la Style, che aggiunge contenuti estetici e tecnologici come cerchi in lega da 18 pollici, vetri oscurati, monitoraggio dell’angolo cieco e ricarica wireless per smartphone.
Al vertice debutta la nuova Black Edition, versione dal carattere più distintivo che punta su un look esclusivo grazie a numerosi dettagli in nero lucido, cerchi da 19 pollici e possibilità di tetto bicolore con finitura a contrasto. A bordo spiccano soluzioni come il doppio display panoramico da 12,3 pollici e finiture dedicate.
Per il lancio, Kia accompagna la gamma con formule finanziarie dedicate, tra cui TAN 0% e rate a partire da 299 euro al mese.