Kia Sportage si reinventa, arriva la versione Tri-Fuel da 1.500 km

Kia amplia la gamma Sportage con la versione Tri‑Fuel, che combina motore full hybrid e alimentazione GPL per offrire oltre 1.500 km di autonomia e ridurre i costi di gestione. Con 237 CV, prestazioni brillanti e tre allestimenti, incluso il nuovo Black Edition, il suv coreano punta a ritagliarsi uno spazio tra ibride tradizionali e diesel, proponendo una soluzione efficiente, versatile e pensata per l’uso quotidiano.

Lucio Dalla cantava: "Il motore del duemila sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato e un odore che non inquina, lo potrà respirare un bambino o una bambina". Un accostamento perfetto per la nuova Kia Sportage Tri-Fuel. Un'auto sicuramente silenziosa, delicata ma soprattutto di grande autonomia. Grazie al nuovo sistema combinato full hybrid, benzina e gpl si riescono a percorrere oltre 1500 km.

La gestione è completamente automatica: un’elettronica avanzata coordina le tre fonti di alimentazione, scegliendo di volta in volta la combinazione più efficiente. Il risultato è una guida fluida, prestazioni elevate e un’autonomia complessiva che supera i 1.500 km.

Nella pratica, il sistema utilizza l’energia elettrica nelle fasi a basso carico come partenze e traffico urbano mentre il GPL viene privilegiato per i tragitti quotidiani grazie al costo più contenuto. La benzina interviene quando è richiesta maggiore potenza o come supporto nelle condizioni più impegnative.

Il sistema Tri‑Fuel della nuova Kia Sportage combina tre diverse fonti di energia: benzina, GPL ed elettrico. Il motore termico può funzionare sia a benzina che a GPL, con passaggio automatico tra i due carburanti per ottimizzare i consumi e contenere i costi. Al suo fianco lavora il sistema full hybrid, composto da un motore elettrico e da una batteria che si ricarica in autonomia durante la guida, senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica.

Allargando l’orizzonte a 200.000 km in 10 anni, il vantaggio cresce ulteriormente: il risparmio di carburante supera 9.700 euro e, anche includendo i costi aggiuntivi (circa 1.200 euro di manutenzione e 500 euro per la sostituzione del serbatoio GPL), il beneficio totale resta significativo, con oltre 8.200 euro risparmiati.

Perchè un Tri-Fuel per Kia

Abbiamo chiesto al Presidente e CEO di Kia Italia, Giuseppe Bitti, perchè Kia ha puntato sul Tri-Fuel ecco cosa ci ha risposto: "Il progetto Tri‑Fuel nasce da una logica molto concreta: offrire una risposta immediata alle esigenze reali degli automobilisti, senza costringerli a cambiare abitudini. L’obiettivo è combinare efficienza, autonomia e convenienza, sfruttando il meglio della tecnologia full hybrid insieme al vantaggio economico del GPL.

In quest’ottica, il Tri‑Fuel rappresenta una soluzione “ponte” tra presente e futuro: da un lato riduce consumi ed emissioni grazie al supporto elettrico, dall’altro permette di contenere sensibilmente i costi di utilizzo grazie a un carburante più accessibile. Il tutto senza necessità di ricarica e con un’autonomia molto elevata, elementi ancora centrali per molti clienti. Non si tratta solo di un esercizio tecnologico, ma di una scelta strategica chiara: proporre una motorizzazione pratica, sostenibile e immediatamente vantaggiosa, capace di adattarsi a diversi tipi di utilizzo e di rappresentare un’alternativa credibile tanto al diesel quanto alle ibride tradizionali".