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Ford, 5 nuovi modelli in arrivo in Europa: elettriche, suv e range-extender

Auto

La casa dell’Ovale Blu delinea il suo futuro europeo, ridisegnando le strategie grazie ad un nuovo programma che prevede l’arrivo di cinque vetture multi-energia nel prossimo triennio. L’iniziativa si rivolge sia ai clienti privati che alle aziende, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del brand nel mercato del Vecchio Continente

Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell’Ovale Blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L’obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare cinque nuovi modelli costruiti e pensati per il Vecchio Continente. Si tratterà di veicoli multi-energia.

I nuovi modelli Ford per l'Europa

Il primo sarà un nuovo suv della famiglia Bronco, che sarà costruito nello stabilimento dell’Ovale Bu a Valencia entro il 2028. Accanto a questo modello arriveranno anche una nuova elettrica compatta in sinergia con Renault, uno Sport Utility sempre full electric e due crossover, che avranno alimentazione multi-energia e opzioni anche con powertrain range-extender. 

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Fiesta e Focus?

Inevitabile che la mente non vada a due modelli che hanno fatto la storia (e le fortune) di Ford, specialmente in Europa, vale a dire Focus e Festa. Su entrambe nessuna novità, o meglio nessun aggiornamento su un possibile ritorno in gamma anche se i vertici della casa automobilistica americana si sono lasciati andare ad un criptico “non moriranno”.

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Tutto su Ford Pro

La nuova strategia Ready Set Ford poi prevede anche un potenziamento e una crescita di Ford Pro, la divisione dei veicoli commerciali. In questo caso però il presidente di Ford Europe Jim Baumbick ha voluto essere chiaro, sottolineando come l’ecosistema si ampli ai semplici modelli di van e pick-up, includendo una serie di servizi integrati per veicoli e software. 

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Le nuove strategie

Questa evoluzione è parte integrante della strategia globale di Ford, che mira a generare il 25% dell'EBIT di Ford Pro proprio attraverso l'offerta di servizi e soluzioni digitali. La validità di tale percorso è confermata dai risultati del primo trimestre del 2026: gli abbonamenti software a pagamento sono cresciuti del 30% su base globale, raggiungendo quota 879.000 sottoscrizioni con margini lordi superiori al 50%.

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