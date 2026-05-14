Jeep aggiorna Avenger e riapre gli ordini in Italia con una gamma più larga, un nuovo motore benzina e una serie speciale per gli 85 anni del marchio. Il modello resta al centro della strategia europea del brand. È il Suv più venduto in Italia da tre anni consecutivi secondo Jeep, secondo modello assoluto nel mercato nazionale e primo modello del marchio in Europa. Le prime consegne della nuova Avenger sono previste da settembre 2026

L’aggiornamento 2026 non cambia l’impostazione del modello. Avenger resta un Suv compatto di segmento B, lungo 4,08 metri, disegnato a Torino e progettato in Europa. L’intervento riguarda soprattutto contenuti, qualità percepita, tecnologia e identità visiva. La calandra a sette feritoie può essere retroilluminata sulle versioni più ricche, i paraurti sono stati ridisegnati, arrivano nuovi cerchi da 17 e 18 pollici e due nuove tinte, Forest e Bamboo. La gamma colori comprende anche Granite, Ruby, Snow, Storm e Volcano.

Gamma motori La gamma motori vede il nuovo Turbo 100 benzina, tre cilindri da 1.199 centimetri cubi, 101 cavalli e 205 Nm, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Il motore adotta turbocompressore a geometria variabile, iniezione diretta a 350 bar, ciclo Miller e catena di distribuzione. Jeep indica anche intervalli di manutenzione rivisti, con tagliando ogni due anni o 25mila chilometri e controllo intermedio annuale. La eHybrid resta la soluzione di equilibrio per chi vuole il cambio automatico senza passare all’elettrico puro. Il sistema lavora a 48 volt, con motore da 110 cavalli, cambio doppia frizione a sei rapporti, unità elettrica integrata e batteria da 0,9 kWh. Secondo Jeep può viaggiare in elettrico per circa un chilometro sotto i 30 chilometri orari, quindi soprattutto in manovra, nel traffico urbano e nelle fasi a basso carico. La 4xe è la versione più coerente con il Dna del marchio. Il sistema eroga 145 cavalli, abbina motore termico anteriore e motore elettrico posteriore, utilizza un cambio automatico elettrificato e consente la trazione integrale senza albero di trasmissione meccanico. Jeep dichiara fino a 1.900 Nm di coppia alle ruote posteriori e capacità di affrontare pendenze fino al 40 per cento su ghiaia e fino al 20 per cento anche senza aderenza sull’asse anteriore. Approfondimento Jeep Avenger 2027, svelata la nuova griglia: le novità del restyling

Nuova Jeep Avenger elettrica Resta in gamma anche la versione elettrica. Il powertrain eroga 156 cavalli, utilizza una batteria da 54 kWh, accetta ricarica fino a 100 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata. L’autonomia dichiarata arriva fino a 400 chilometri nel ciclo Wltp.

Nuova Jeep Avenger allestimenti Gli allestimenti seguono una logica più leggibile. Le versioni a trazione anteriore sono disponibili come Longitude, Altitude e Summit, a cui si aggiunge la serie 85th Anniversary. Longitude rappresenta l’accesso alla gamma, Altitude introduce una dotazione più completa, Summit presidia il vertice con contenuti di assistenza e comfort più estesi. La 4xe ha invece una struttura dedicata, con Upland e Overland, oltre alla 85th Anniversary. La serie 85th Anniversary ha una funzione doppia. Serve a celebrare la ricorrenza del marchio, ma anche a sostenere il lancio commerciale del model year 2026. Riprende la base Altitude sulle versioni a trazione anteriore e Upland sulla 4xe, aggiungendo calandra illuminata, loghi dedicati sui parafanghi, cerchi da 18 pollici con finitura oro, fari LED Matrix, fendinebbia LED, telecamera anteriore con vista a 360 gradi, ambient light multicolore e interni specifici con rivestimenti tartan.