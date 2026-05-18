Jaguar Type 01, caratteristiche e novità della nuova GT elettrica

Si chiamerà così la GT elettrica, versione di serie del concept Type 00. Perché questo nome? 0 come la propulsione elettrica a zero emissioni e 1 come prima vettura del nuovo corso di Jaguar. Tecnologia a tre motori per oltre 1.000 CV di potenza e più di 1.300 Nm di coppia
Ora c'è la conferma, anche nelle immagini. Si chiamerà Jaguar Type 01 la nuova GT di lusso a quattro porte, prima vettura di serie nata dal concept Type 00.
Il nome ha un preciso significato: 'Type' richiama le storiche vetture che l’hanno preceduta, '0' sta per zero emissioni allo scarico, '1' indica la prima auto di una nuova generazione.
Il prototipo al Monaco E-Prix
I prototipi Jaguar Type 01 sono stati svelati al Monaco E-Prix con una caratteristica livrea camouflage: Sainte-Dévote, la piazza del Casinò, La Rascasse sono gli sfondi della nuova silhouette. La denominazione 'Type' unisce la storia di innovazione del brand nel design, nella tecnologia e nelle prestazioni con la Jaguar più avanzata di sempre. La prima nel suo genere, con una presenza ottenuta attraverso un'innovativa nuova architettura della carrozzeria.
Oltre 1000 cv
Progettata, sviluppata e costruita nel cuore del Regno Unito, la tecnologia a tre motori eroga oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm di coppia.
"Abbiamo reimmaginato Jaguar per una nuova era, traendo ispirazione da ciò che è venuto prima", ha detto Rawdon Glover, Managing Director Jaguar. "I nostri ingegneri hanno raggiunto questo obiettivo con un veicolo che si distingue da qualsiasi altra auto elettrica per aspetto e per carattere di guida, eppure riflette la sua origine unica".
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Le caratteristiche di Jaguar Type 01
Le risposte istintive della Type 01 sono affinate grazie alle conoscenze acquisite dal software di controllo della trazione integrale di Jaguar TCS Racing e dagli inverter a commutazione rapida con tecnologia al carburo di silicio, rendendo la Type 01 una GT potente e al contempo composta. Anche la frenata rigenerativa, l'autonomia e la capacità di ricarica rapida sono state migliorate grazie alla tecnologia sviluppata in pista.
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In occasione dell’e-Prix di Formula E a Monaco, il brand britannico ha mostrato nuovamente la sua concept car che anticipa la GT elettrica in arrivo a fine 2025. Su questa speciale concept il Giaguaro salta nella direzione opposta rispetto a quella a cui siamo stati abituati sui modelli Jaguar. Non è un caso ma bensì un chiaro richiamo a come il brand stia andando verso un futuro di lusso ed elettrificazione incarnato al meglio questo prototipo, la 00 Type, manifesto di ciò che verrà. A cura di Gianluca Sepe