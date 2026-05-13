MG4 Urban, la prova della nuova elettrica compatta

La prima prova al volante del nuovo modello del marchio inglese controllato da SAIC. Pur con un nome simile, cambia tanto rispetto al modello già in gamma per il brand, con uno stile rinnovato ma anche nuove tecnologie che puntano sull’efficienza. Due allestimenti disponibili e prezzo da 25.490 euro. Ecco il test drive in anteprima di MG4 Urban sulle strade di Milano

Efficienza, spazio e design. Sono questi i tre elementi attorno ai quali ruota il progetto MG4 Urban, non una semplice evoluzione della MG4 ma un modello a sé stante, che vuole essere accessibile come una city car e allo stesso tempo tecnologicamente avanzata.

Design Ma partiamo proprio dal design o meglio dalla base. L’architettura è differente rispetto alla sua parente stretta, con le dimensioni che crescono di 10 cm in lunghezza, fino a 4,40 metri. Le linee sono morbide, con meno tensione e più eleganza, caratterizzate anche da alcuni richiami alla Cyberster, specialmente nel taglio dei gruppi ottici anteriori e nella calandra. Distintiva la firma ottica posteriore, con dettagli che strizzano l’occhio alla Union Jack. Approfondimento MG, tutte le elettriche in gamma: da MG4 alla Cyberster

Interni di MG4 Urban Stile pulito e senza fronzoli anche in abitacolo. Pochi ma mirati tasti fisici per la gestione della climatizzazione, con un doppio schermo da 7’’ per il quarto strumenti e 12,8’’ per l’infotainment. E tornando al concetto di spazio, a bordo ci sono tanti vani portaoggetti e confort a sufficienza per testa e gambe di chi siede dietro, Infine il bagagliaio, da 577 litri che diventano 1.364 litri se si abbattono le sedute posteriori. Approfondimento MG Tech Day 2026, tutte le novità sul futuro elettrificato

Motore, batteria e autonomia E dal punto di vista dell’efficienza, su MG4 Urban spicca senza dubbio l’ottimizzazione della powertrain. Il nuovo motore elettrico 6-in-1 è compatto e prestazionale, integrando unità di trazione, on board charger, centraline, riduttore e convertitore DC-DC. Due i livelli di potenza disponibili, da 150 o 160 CV, 110 e 118 kW, con due tagli batteria, da 44 o 54 kWh. Entrambi con chimica LFP, sfruttano la tecnologia Cell-to-body diventando parte della struttura per aumentare la rigidità complessiva. L’autonomia arriva fino a 416 km nel ciclo misto, con ricarica da 11 kW oppure fino a 87 kW in corrente continua. Approfondimento MG, batterie allo stato semi-solido in Europa entro il 2026

Come va la MG4 Urban, la prova Rispetto alla MG4, lo schema sospensivo acquista il ponte torcente al posteriore e non più il Multilink ma questo non inficia su un assetto comunque stabile e confortevole. Ben tarata anche la frenata rigenerativa, gestibile tramite le palette al volante, con anche la modalità One-Pedal. Nel complesso dunque la vettura si conferma comoda e silenziosa, con una buona tenuta anche a velocità più elevate e nella marcia autostradale. Spazio ce n’è a sufficienza, con 984 mm per le gambe dei passeggeri che siedono dietro e una serie tasche e vani utili alla vita di tutti i giorni. Approfondimento MG completa la gamma Hs con la Hybrid plus