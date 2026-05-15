Auto, i modelli più rubati in Italia nel 2026

Nel 2026 la Fiat Panda è stata l'auto più rubata in Italia. Il valore assoluto dell’auto, infatti, conta meno della facilità con cui il veicolo può essere rivenduto intero, smontato o trasferito fuori dai canali regolari.

Ed è proprio per questo che anche quest'anno al primo posto resta la Fiat Panda, seguita da Fiat 500, Lancia Ypsilon, Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta. La Panda è da anni l’auto più venduta in Italia e resta anche quella più esposta ai furti. Nei dati più recenti disponibili i furti superano quota 13 mila unità. La seconda posizione è occupata dalla Fiat 500, con 5.254 sottrazioni, mentre la Lancia Ypsilon arriva a 5.048. Seguono Fiat Punto con 4.295 casi e Alfa Romeo Giulietta con 3.606. La parte alta della classifica è quindi concentrata su modelli italiani, spesso presenti in grandi numeri nel parco circolante e ancora molto richiesti come fonte di ricambi. La graduatoria prosegue con Fiat 500L, Smart Fortwo, Citroen C3, Volkswagen Golf e Ford Fiesta. La 500L è indicata a 3.452 furti, la Smart Fortwo a 2.150, la Citroen C3 a 1.917, la Golf a 1.608 e la Fiesta a 1.496.