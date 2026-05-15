Auto, i modelli più rubati in Italia nel 2026

La classifica delle auto più rubate in Italia nel 2026 vede la Fiat Panda al primo posto tra le auto più amate dai ladri. Il valore assoluto dell’auto conta meno della facilità con cui il veicolo può essere rivenduto intero, smontato o trasferito fuori dai canali regolari.
Nel 2026 la Fiat Panda è stata l'auto più rubata in Italia. Il valore assoluto dell’auto, infatti, conta meno della facilità con cui il veicolo può essere rivenduto intero, smontato o trasferito fuori dai canali regolari.
Ed è proprio per questo che anche quest'anno al primo posto resta la Fiat Panda, seguita da Fiat 500, Lancia Ypsilon, Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta. La Panda è da anni l’auto più venduta in Italia e resta anche quella più esposta ai furti. Nei dati più recenti disponibili i furti superano quota 13 mila unità. La seconda posizione è occupata dalla Fiat 500, con 5.254 sottrazioni, mentre la Lancia Ypsilon arriva a 5.048. Seguono Fiat Punto con 4.295 casi e Alfa Romeo Giulietta con 3.606. La parte alta della classifica è quindi concentrata su modelli italiani, spesso presenti in grandi numeri nel parco circolante e ancora molto richiesti come fonte di ricambi. La graduatoria prosegue con Fiat 500L, Smart Fortwo, Citroen C3, Volkswagen Golf e Ford Fiesta. La 500L è indicata a 3.452 furti, la Smart Fortwo a 2.150, la Citroen C3 a 1.917, la Golf a 1.608 e la Fiesta a 1.496.
I suv piacciono ai ladri
Il fenomeno non riguarda solo le utilitarie. Negli ultimi anni sono cresciuti i furti di Suv e crossover, spinti dal valore dei componenti e dalla domanda per l’esportazione illegale. Tra i modelli più colpiti figurano Jeep Renegade, Fiat 500X, Range Rover Evoque, Jeep Compass e Peugeot 3008. Nel caso dei Suv il furto non risponde solo alla logica del ricambio a basso costo, ma anche alla possibilità di intercettare veicoli più recenti, spesso dotati di componentistica elettronica più remunerativa. La crescita dei Suv nel mirino è confermata anche dai recuperi LoJack del 2025. Su 2.070 veicoli ritrovati, oltre mille erano sport utility vehicle. Il valore complessivo dei mezzi recuperati è stato stimato in circa 74,6 milioni di euro, con una percentuale di recupero dell’80 per cento per i veicoli dotati dei sistemi dell’azienda, circa il doppio rispetto alla media nazionale del settore indicata dalla stessa LoJack.