Il gruppo cinese, primo costruttore mondiale di veicoli elettrificati, sta trattando con Stellantis e con altri costruttori per rilevare o utilizzare stabilimenti in Europa oggi sottoutilizzati. I nomi che circolano con maggiore insistenza sono Cassino e Mirafiori, due siti Stellantis con profili industriali molto diversi ma accomunati dalla grande capacità disponibile

La conferma del negoziato è arrivata da Stella Li, vicepresidente esecutiva di Byd, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. Byd cerca capacità produttiva in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni.

Comprare stabilimenti esistenti Costruire una fabbrica da zero richiede anni, autorizzazioni, bonifiche, fornitori locali, assunzioni e collaudi. Entrare in un impianto già attrezzato consente di comprimere i tempi, aggirare parte del rischio autorizzativo e avvicinare la produzione ai mercati di sbocco. Per Byd la presenza produttiva locale è anche una risposta al regime tariffario europeo sulle auto elettriche importate dalla Cina. La Commissione europea ha introdotto dazi compensativi definitivi sui Bev cinesi dal 30 ottobre 2024. Per il gruppo Byd l’aliquota aggiuntiva è del 17 per cento, a cui si somma il dazio ordinario sulle importazioni auto. Approfondimento Byd Atto 3 presentata al Salone dell'Auto di Pechino 2026