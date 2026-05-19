Dal 19 al 21 maggio a Veronafiere torna l’appuntamento dedicato al retail del settore automobilistico con tre giorni che ruoteranno attorno al tema “Lead with your brand”. Presenti diversi relatori da tutto il mondo, con sessioni dedicate ai trend internazionali e un importante focus sul comparto B2B e sulle flotte aziendali
L’evoluzione del mercato, i nuovi modelli di business e tutte le forze che stanno guidando il cambiamento del settore delle quattro ruote. Il tutto racchiuso nel tema “Lead with your brand”, claim dell’edizione 2026 di Automotive Dealder Day che dal 19 al 21 maggio torna nei padiglioni di Veronafiere.
Le flotte aziendali
L’evento organizzato da Quintegia si pone sempre come riferimento assoluto a livello internazionale per il retail automobilistico, rivolgendosi all’inter filiera della mobilità. Grande novità di questa edizione l’introduzione di un focus dedicato alle flotte aziendali, riconosciute come un tema chiave e trasversale per l’intero ecosistema automotive.
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“In un contesto in cui l’incertezza macroeconomica è diventata strutturale, il nostro appuntamento, che nel settore è il secondo al mondo per dimensione, si conferma come uno spazio di approfondimento, confronto e orientamento strategico - ha spiegato Tommaso Bortolomiol, CEO di Quintegia - Tensioni geopolitiche, transizione energetica, nuove dinamiche della distribuzione, pressione sui margini e rivoluzione tecnologica stanno ridisegnando il perimetro competitivo del settore automotive”.
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I marchi presenti
Nei tre giorni di Automotive Dealer Day è prevista una fitta agenda di appuntamenti con i principali player del settore ma anche con diversi marchi auto, come Mercedes, Omoda & Jaecoo, China Car Company e altri. Diversi i pacchetti per l’ingresso alla fiera, con biglietto a 265 euro più IVA per rivenditori, carrozzerie e officine o concessionari e tagliando a 495 euro più IVA per case automobilistiche, consulenti e professionisti, aziende della filiera.