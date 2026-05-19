Dal 19 al 21 maggio a Veronafiere torna l’appuntamento dedicato al retail del settore automobilistico con tre giorni che ruoteranno attorno al tema “Lead with your brand”. Presenti diversi relatori da tutto il mondo, con sessioni dedicate ai trend internazionali e un importante focus sul comparto B2B e sulle flotte aziendali

L’evoluzione del mercato, i nuovi modelli di business e tutte le forze che stanno guidando il cambiamento del settore delle quattro ruote. Il tutto racchiuso nel tema “Lead with your brand”, claim dell’edizione 2026 di Automotive Dealder Day che dal 19 al 21 maggio torna nei padiglioni di Veronafiere.

“In un contesto in cui l’incertezza macroeconomica è diventata strutturale, il nostro appuntamento, che nel settore è il secondo al mondo per dimensione, si conferma come uno spazio di approfondimento, confronto e orientamento strategico - ha spiegato Tommaso Bortolomiol, CEO di Quintegia - Tensioni geopolitiche, transizione energetica, nuove dinamiche della distribuzione, pressione sui margini e rivoluzione tecnologica stanno ridisegnando il perimetro competitivo del settore automotive”.