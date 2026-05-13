Next Mobility Exhibition 2026, via oggi a Milano: programma e novità

A Fiera Milano dal 13 al 16 maggio, la expo conference racconterà l’evoluzione del trasporto passeggeri, tra nuovi mezzi green, infrastrutture integrate, soluzioni digitali e prassi concrete

NME – Next Mobility Exhibition, la expo conference dedicata alla mobilità collettiva e al trasporto passeggeri arriva a Milano dal 13 al 16 maggio.

In programma in contemporanea con Transpotec Logitec, NME si inserisce in un appuntamento che complessivamente riunirà oltre 500 espositori su 6 padiglioni.

NME metterà al centro le trasformazioni in atto nei modelli di mobilità e le soluzioni che il mercato sta sviluppando per accompagnarle. Un ecosistema in cui sostenibilità, investimenti e innovazione tecnologica diventano leve per ripensare il trasporto di persone in chiave più efficiente e integrata.

Il contesto italiano

Con 701 veicoli ogni 1.000 abitanti, tra i valori più alti in Europa, e oltre 30 milioni di spostamenti quotidiani, l’automobile in Italia copre ancora circa il 60–65% dei viaggi, mentre il trasporto pubblico locale si ferma all’8–9% (fonte ISFORT). È proprio per affrontare questo squilibrio che diventa necessario sviluppare nuove politiche pubbliche e nuovi investimenti post PNRR sul Trasporto Pubblico Locale, oggi principale alternativa all’uso dell’auto.

Sostenibilità e investimenti

La transizione digitale ed energetica, insieme all’efficientamento di mezzi, processi e servizi, sta ridisegnando il trasporto di persone, spingendo il settore verso modelli sempre più sostenibili, integrati e tecnologicamente avanzati.

In questo scenario, il crescente investimento sull’elettrico rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo del mercato e trova una rappresentazione significativa anche in manifestazione, con la presenza di importanti costruttori come Aveuro, BYD, Indcar, Irizar e mobility, Iveco Bus, King Long, Karsan, MAN Truck & Bus Italia, Menarini, TAM Europe, Solaris Bus & Coach e Yutong, che presenteranno autobus di tutti i segmenti a trazione elettrica, con diverse anteprime.

Accanto ai veicoli, grande attenzione sarà dedicata alla componentistica e alle tecnologie digitali, oggi centrali nell’evoluzione del trasporto pubblico. In mostra soluzioni per la digitalizzazione dei sistemi operativi, la bigliettazione elettronica avanzata, la gestione dei dati, l’integrazione dei pagamenti e i servizi digitali per il cittadino. Non mancheranno, infine, i player attivi nelle infrastrutture intelligenti, nell’automazione, nell’elettrificazione e nell’energia per la mobilità.

Smart mobility

In una visione della mobilità come sistema integrato e in evoluzione, NME dedica poi ampio spazio ai temi della smart mobility, intesa come integrazione tra mezzi, infrastrutture ed ecosistemi digitali. La gestione dei dati, l’intelligenza artificiale, la manutenzione predittiva e le piattaforme digitali diventano strumenti chiave per migliorare l’efficienza dei servizi e la qualità dell’esperienza di viaggio.

Un ulteriore asse di approfondimento riguarda l’evoluzione dei nuovi modelli di servizio, dalla sharing mobility al MaaS – Mobility as a Service, fino all’integrazione tra trasporto pubblico e mobilità condivisa, che ridisegnano l’offerta di mobilità urbana e interurbana in chiave più flessibile, accessibile e sostenibile.