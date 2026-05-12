Auto elettriche bloccate da remoto in Cina: cos'è il battery locking

Perché un costruttore può ridurre l'autonomia

Secondo le ricostruzioni pubblicate in Cina e riprese da CarNewsChina, la pratica può avvenire tramite aggiornamenti OTA o tramite interventi software in officina. L’effetto segnalato dagli utenti è la riduzione della capacità utilizzabile, della potenza accettata in ricarica e della profondità di scarica ammessa dal sistema. Nelle segnalazioni citate dall’inchiesta, alcune vetture dichiarate per circa 500 km nel ciclo CLTC sarebbero scese sotto i 300 km nell’uso reale dopo aggiornamenti da remoto. Sono stati riportati anche tempi di ricarica rapida in corrente continua passati da circa 40 a 70 minuti. Un proprietario ha riferito che l’auto, prima dell’aggiornamento, accettava oltre 100 kWh in ricarica, mentre dopo si fermava intorno a 80 kWh, con stato di salute batteria ancora indicato al 95 per cento. La motivazione tecnica dichiarata è la protezione del pacco batterie. Ridurre le correnti di carica e restringere la finestra operativa può contenere lo stress termico, limitare l’invecchiamento chimico delle celle e ridurre il rischio di thermal runaway, cioè la fuga termica che può portare a incendio del pacco. Il ricercatore Zhang Xiang, citato dalle ricostruzioni cinesi, ha spiegato che questi interventi possono agire sulle soglie di carica e scarica del BMS