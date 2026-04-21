Kia Vision Meta Turismo, la concept debutta alla Milano Design Week

La casa automobilistica coreana mostra in anteprima mondiale alla kermesse italiana il prototipo che rappresenta un manifesto stilistico per il brand, anticipando quelli che potrebbero essere gli stilemi che vedremo sui futuri modelli

Silhouette da berlina o meglio da gran turismo, forme che uniscono geometrie più definite con superfici morbide. Kia Vision Meta Turismo è molto più di una semplice concept car. E’ un manifesto per la casa automobilistica coreana con la quale il brand vuole mostrare la sua visione di una mobilità elettrica all’insegna delle emozioni e che possa coinvolgere a pieno.

Il design Le nervature e le linee che attraversano la carrozzeria creano un gioco di luci e definiscono al meglio questo prototipo esaltandone le forme ben definite e lo stile futuristico, in pieno stile Opposites United. Kia Vision Meta Turismo ha un frontale ribassato, con sbalzi ridotti e un elemento scuro che integra componenti tecnici quali i proiettori luminosi e telecamere. Nella parte frontale poi spiccano i sottili gruppi ottici che seppur separati formano visivamente una X. Approfondimento Milano Design Week 2026, i modelli auto e i prototipi in anteprima

Al posteriore ritroviamo linee più morbide, con una firma luminosa che abbraccia la coda correndo a tutta larghezza. La linea di luce orizzontale si estende e avvolge gli angoli posteriori, accentuandone la larghezza visiva ed enfatizzando il baricentro basso dell’auto. Spicca poi anche l’ampia copertura vetrata che si estende praticamente su tutta la vettura. Approfondimento Auto, i modelli in uscita ad aprile 2026: da Twingo a Kia EV2

I designer di Kia si sono ispirati al mondo aeronautico e in particolare ai jet. La parte dove è stata collocata la firma luminosa anteriore e la telecamera posteriore richiamano ad esempio il canard. Guardando la concept Vision Meta Turismo, si ha l’impressione che la carrozzeria sia quasi sospesa, con forme filanti a sottolinearne il dinamismo. Approfondimento Kia Ev2, prezzo e caratteristiche della nuova auto elettrica compatta

Gli interni Gli interni rappresentano un vero e proprio salotto viaggiante, con il concetto di Lounge ancor più centrale. Il sedile del guidatore e lo spazio attorno a lui sono pensati per garantire un’esperienza di guida immersiva. La seduta ha una struttura ottimizzata e alleggerita, con un tessuto pensato per favorire la circolazione dell’aria. Il cluster invece è ultrasottile e molto raffinato. Il sedile del passeggero è simile ma sfrutta una struttura distinta per offrire un’esperienza altrettanto unica: di ispirazione Lounge, è stato pensato per godere al meglio di contenuti in realtà aumenta tramite l’Head-up display 3D e si può anche ruotare di 180° da fermo. Approfondimento Kia EV5, la prova del nuovo Suv elettrico compatto