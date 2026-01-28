Il test drive del nuovo Sport Utility elettrico che si inserisce nel segmento C rafforzando la presenza del brand e consolidando anche la stategia di elettrificazione della casa automobilistica coreana. La nostra prova di EV5 in anteprima, con le impressioni di guida e tutte le informazioni. Quattro allestimenti e prezzo a partire da 44.750 euro

Rafforzare la leadership nella mobilità elettrica e offrire allo stesso tempo al mercato un modello adatto alle esigenze delle famiglie europee. La risposta a questi due desiderata ha le forme e il nome di Kia EV5, il nuovo Suv full electric di segmento C della casa automobilistica coreana.

Design boxy Sviluppato seguendo i pilastri di confort, sicurezza e spazio a bordo, questo nuovo modello nasce sulla piattaforma E-GMP con architettura da 400 V. E’ lungo 4,61 metri e ha un passo di 2,75 metri garantendo dunque un’ottima abitabilità. Il design segue la filosofia stilistica Opposites United, con la declinazione Bold for Nature. Lo stile boxy che favorisce gli spazi convive dunque con linee tese che ne accentuano anche il dinamismo. Approfondimento Kia Seltos, debutta la seconda generazione: in italia dal 2026

Interni tech Gli interni puntano su ergonomia e tech. La plancia è dominata dal Panoramic Wide Display, con triplo schermo: quadro strumenti e infotainment da 12,3’’ e touch per il controllo clima da 5,3’’. A questi si aggiunge anche un head-up display da 12’’. Il sistema multimediale supporta gli aggiornamenti OTA e integra Chat GPT. Approfondimento Nuova EV3, il suv 100% elettrico di Kia. FOTO

Motore, batteria e autonomia La powertrain ha una potenza di 217 CV, 160 kW e 295 Nm di coppia, con una batteria da 81,4 kWh che garantisce un’autonomia complessiva fino a 530 km. Kia EV5 può essere ricaricata in corrente alternata fino a 11 kW ma anche in corrente continua, fino a 150 kW passando dal 10 all’80% del range di percorrenza in soli 30 minuti. Il Suv di segmento C del marchio coreano integra anche il V2L, il Vehicle to Load, vale a dire la ricarica bidirezionale. La potenza massima è di 3,6 kW consentendo così di ricaricare e alimentare dispositivi esterni. EV5 poi è anche già predisposta per il V2G, il Vehicle to Grid, che integra permette alla vettura di scambiare energia con l’ecosistema domestico. Approfondimento KIA EV4, berlina elettrica con il muso della tigre