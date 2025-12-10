Kia Seltos, debutta la seconda generazione: in italia dal 2026

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Nuova Kia Seltos, debutto online per la seconda generazione: anche in Italia nel 2026

Auto
Gianluca Sepe

Gianluca Sepe

©Getty

Anteprima digitale per il rinnovato SUV compatto del marchio coreano che sarà dispobibile per la prima volta anche in Europa con motorizzazioni benzina e ibride

Debutta con un'anterpima digitale in anteprima mondiale la nuova Kia Seltos. Il SUV compatto del marchio coreano giunge alla sua seconda generazione e nell'occasione amplia i suoi orizzonti entrando anche sul mercato europeo per arricchire la gamma del brand. Arriverà sulle strade del Vecchio Continente in estate  declinata negli allestimenti X-Line e GT-Line. Il prezzo non è ancora stato reso noto.

Kia Seltos

Per l’Europa dunque si tratta di un inedito anche se Seltos è di fatto in vendita già dal 2019 in tutto il resto dei mercati nei quali Kia è attiva. Con la seconda generazione cambia innanzitutto la piattaforma, passando dalla K2 alla K3, la stessa che il marchio coreano usa ad esempio per la K3 o la K4 e che il gruppo utilizza anche per Hyundai Kona. Nuova piattaforma e anche nuove dimensioni, con Seltos che cresce di 6 cm nel passo, toccando i 2,69 metri mentre la lunghezza arriva a 4,43 metri.

Approfondimento

KIA EV4, berlina elettrica con il muso della tigre
Kia Seltos

Dal punto di vista stilistico anche questo modello segue la filosofia Opposites United, interpretando lo spirito Relentless Innovator: la vettura si presenta robusta, con una presenza su strada importante e una griglia frontale maggiorata impreziosita dalla firma luminosa Star map. Le fiancate sono pulite, con le maniglie a scomparsa per massimizzare l’efficienza aerodinamica. I rivestimenti a contrasto sulla carrozzeria e le linee diagonali utilizzate trasmettono poi grande dinamismo mentre in coda spiccano i gruppi ottici con andamento verticale. 

Approfondimento

Auto dell'anno, Kia EV3 è la World Car of the Year 2025. Classifica

Con il passo aumentato crescono anche gli spazi a bordo con maggiore confort per gli occupanti. Dal punto di vista tecnologico, dietro al volante c’è un quadro strumenti digitale da 12,3’’ unito in una soluzione unica al touch screen del sistema di infotainment delle stesse dimensioni. Tra i due trova posto anche un altro display per gestire climatizzazione. Il sistema multimediale integra ChatGPT e supporta aggiornamenti Over-The-Air.

Kia Seltos

Diverse le opzioni per quel che riguarda le motorizzazioni, a seconda anche dei mercati. In Italia dovrebbe essere disponibile un propulsore 1.6 T-GDi da 180 CV e 265 Nm, con cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti oppure a un cambio manuale a 6 marce. Possibile poi optare anche per la trazione integrale. Nel 2026 poi dovrebbe arrivare anche una versione Full Hybrid che integrerà il Vehicle-to-Load (V2L) e soprattutto il nuovo sistema di frenata rigenerativa Smart Regenerative Braking 3.0 che regola l’intensità in base a traffico e percorso ottimizzando il recupero energetico.

Approfondimento

Nuova EV3, il suv 100% elettrico di Kia. FOTO
Kia Seltos
FOTOGALLERY

1/10
Auto

Auto, i modelli più venduti a novembre 2025: la classifica

A novembre 2025 mercato italiano dominato ancora dalla Fiat Panda. Poi Dacia Sandero e Toyota Yaris Cross. Il brand giapponese, Stellantis e il gruppo Renault piazzano tutti tre modelli nelle prime 10

Vai alla Fotogallery

Motori: ultime notizie

Kia Seltos, debutta la seconda generazione: in italia dal 2026

Auto

Anteprima digitale per il rinnovato SUV compatto del marchio coreano che sarà dispobibile per la...

Citroen ELO, concept modulare pensata per ogni esigenza

Motori

A due anni dal debutto di OLI, il marchio francese di Stellantis presenta un nuovo prototipo che...

Natale, il raduno delle Land Rover decorate a Londra. FOTO

Motori

Come da tradizione, gli appassionati di Land Rover di tutta Europa si riuniscono a Londra per...

10 foto

Enjoy, nel 2026 nuove modalità noleggio: cosa cambia e in quali città

Motori

Il car sharing di Enilive si trasforma: tra poche settimane muteranno le modalità operative per...

Honda Prelude, la prova della coupé giapponese

Auto

Il test drive della sportiva nipponica che torna sulle strade europee con la sesta generazione...

I più letti