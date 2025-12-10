Kia Seltos, debutta la seconda generazione: in italia dal 2026

Anteprima digitale per il rinnovato SUV compatto del marchio coreano che sarà dispobibile per la prima volta anche in Europa con motorizzazioni benzina e ibride

Debutta con un'anterpima digitale in anteprima mondiale la nuova Kia Seltos. Il SUV compatto del marchio coreano giunge alla sua seconda generazione e nell'occasione amplia i suoi orizzonti entrando anche sul mercato europeo per arricchire la gamma del brand. Arriverà sulle strade del Vecchio Continente in estate declinata negli allestimenti X-Line e GT-Line. Il prezzo non è ancora stato reso noto.

Per l’Europa dunque si tratta di un inedito anche se Seltos è di fatto in vendita già dal 2019 in tutto il resto dei mercati nei quali Kia è attiva. Con la seconda generazione cambia innanzitutto la piattaforma, passando dalla K2 alla K3, la stessa che il marchio coreano usa ad esempio per la K3 o la K4 e che il gruppo utilizza anche per Hyundai Kona. Nuova piattaforma e anche nuove dimensioni, con Seltos che cresce di 6 cm nel passo, toccando i 2,69 metri mentre la lunghezza arriva a 4,43 metri. Approfondimento KIA EV4, berlina elettrica con il muso della tigre

Dal punto di vista stilistico anche questo modello segue la filosofia Opposites United, interpretando lo spirito Relentless Innovator: la vettura si presenta robusta, con una presenza su strada importante e una griglia frontale maggiorata impreziosita dalla firma luminosa Star map. Le fiancate sono pulite, con le maniglie a scomparsa per massimizzare l’efficienza aerodinamica. I rivestimenti a contrasto sulla carrozzeria e le linee diagonali utilizzate trasmettono poi grande dinamismo mentre in coda spiccano i gruppi ottici con andamento verticale. Approfondimento Auto dell'anno, Kia EV3 è la World Car of the Year 2025. Classifica

Con il passo aumentato crescono anche gli spazi a bordo con maggiore confort per gli occupanti. Dal punto di vista tecnologico, dietro al volante c’è un quadro strumenti digitale da 12,3’’ unito in una soluzione unica al touch screen del sistema di infotainment delle stesse dimensioni. Tra i due trova posto anche un altro display per gestire climatizzazione. Il sistema multimediale integra ChatGPT e supporta aggiornamenti Over-The-Air.