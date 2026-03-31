Kia Ev2, prezzo e caratteristiche della nuova auto elettrica compatta

La piccola elettrica coreana è un'auto pensata per il mercato europeo. Compatta nelle dimensioni, poco oltre i 4 metri, ha un'autonomia fino a oltre 450 km. I prezzi a partire da 26.600 euro. L'abbiamo provata sulle strade di Lisbona
Compatta, agile, elegante e ancora più intelligente: ecco EV2, la più piccola della gamma elettrica di Kia. Pensata e prodotta in Europa, i suoi 4 metri per 1,8 sono nettare per il palati fini, che vogliono il massimo di innovazione, e lo vogliono bello e abbordabile.
L'estetica di Kia EV2
Le linee di EV2 brillano di una forza tranquilla: i fari anteriori sdoppiati e la starmap stilizzata sono tutta farina del suo sacco. Un glamour sobrio che ti accoglie appena entri: e l'architettura del silenzio è davvero il mantra degli ingegneri Kia.
Il motore e la batteria di Kia EV2
Il motore ci è sembrato adeguato, da 108 kW. Disponibile solo con trazione anteriore, noi abbiamo provato la versione con batteria da 42,2 kWh, 147 cavalli e un’autonomia dichiarata di 317 km. Più avanti arriverà anche la versione con batteria da 61 kWh, 136 CV e autonomia fino a 453 km. La ricarica in AC è a 22 kW, mentre la velocità massima è di 161 km/h.
Tecnologia a bordo
Il corredo sicurezza include anche l'Highway Driving Assist 2, dispositivo che in autostrada cambia corsia da solo e sorpassa. Non male il radar "angelo custode" dell'abitacolo: monitora anche le posizioni dei passeggeri. E poi i suoni, rinnovati e più sfumati, meno invadenti.
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Gli interni di Kia EV2
Spazio abbondante dentro, con interni fatti con la plastica riciclata che Ocean Clean Up ripesca dagli oceani, altro valore aggiunto della gamma.
Le versioni e i prezzi di Kia EV2
Kia EV2 è prodotta in Slovacchia e sono quattro le versioni disponibili: Light, Air, Earth, Gt-Line. Con prezzi che partono dai 26.600 euro fino a 40.850.
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