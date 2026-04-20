Milano Design Week 2026, i modelli auto e i prototipi in anteprima

Introduzione
Si apre oggi lunedì 20 aprile la Milano Design Week 2026. Ormai il Salone del Mobile trasforma i quartieri della città in una grande esposizione tra auto, tecnologia e design. Vediamo in particolare cosa annuncia il mondo automotive al Fuorisalone, tanti i marchi presenti: da Audi a Fiat, Cupra, Hyundai, Renault, MINI, Skoda ma anche nomi diversi come Dongfeng, Continental, Pininfarina e Lepas
Quello che devi sapere
Audi
Audi ospita presso Portrait Milano l’installazione Origin, firmata Zaha Hadid Architects, espressione della nuova filosofia di design Audi guidata da chiarezza, tecnica, intelligenza ed emozione. Sarà l'occasione per presentare in anteprima nazionale al pubblico presentazione al pubblico italiano la nuova RS 5 Avant.
Il primo modello RS plug-in hybrid porta prestazioni, prestigio ed esclusività puntando su tecnologia e sportività.
Cupra
Al Cupra Garage di Milano, in corso Como, Cupra mostrerà la sua nuova creatura, l'elettrica Raval, che segna l’inizio di una nuova era, portando il DNA CUPRA nella mobilità elettrica con un carattere audace e distintivo. In piazza XXV Aprile ci sarà la CUPRA Design House, l’interpretazione del concept Essere Progetto come un manifesto che supera l’idea di semplice esposizione per affermare una visione culturale del design, capace di coinvolgere e ispirare. CUPRA mette al centro dell’esperienza il processo creativo, permettendo al pubblico di seguire una narrativa in cui il brand ridefinisce linguaggi, materiali e visione futura. Il Colour & Trim diventa così un elemento chiave, traducendo i valori della community in superfici e dettagli distintivi, mentre l’interazione uomo-macchina evolve in una dimensione sempre più sensoriale, capace di creare una connessione autentica.
In questo contesto, con il concept Beyond the Known, CUPRA esplora il parametric design e l’innovazione digitale, adottando un approccio in cui è la materia a guidare la forma e aprendo a nuove possibilità espressive.
BYD
BYD, il colosso cinese, sarà presente In occasione della Milano Design Week 2026, come partner di Haier con un progetto che coinvolge la piccola elettrica Dolphin surf e la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), una soluzione che consente all’auto di erogare energia e alimentare dispositivi esterni.
“Inside the Experience” è il progetto con cui Haier trasforma Milano in un ecosistema interconnesso: cuore dell’iniziativa è lo spazio di Via Bergognone 26, dove prende forma l’Haier Hub, un ambiente immersivo in cui design, tecnologia adattiva e nuove modalità dell’abitare dialogano in modo naturale.
Dal 21 al 26 aprile, all’interno dell’installazione, una Dolphin surf mostrerà concretamente il potenziale della tecnologia V2L, alimentando uno degli elettrodomestici iconici di Haier.
Il modello compatto 100% elettrico di BYD è pensato per un utilizzo urbano e quotidiano. Progettata sulla piattaforma e-Platform di BYD, integra la Blade Battery
Fiat
Fiat è presente con lo spazio “CIAO FUTURO!”, un’installazione ospitata a Magna Pars nel quartiere Tortona, che rappresenta la sua visione del futuro della mobilità come esperienza socialmente rilevante, culturale e orientata al design. Ma sarà presente anche con la Fiat Topolino Gallo 2026, in colaborazione con la nota azienda di calze artigianali, con cui già aveva collaborato lo scorso anno. Il tema scelto è il "corallo": colore simbolo di energia, vitalità e buon auspicio che per questa edizione diventa la chiave narrativa e cromatica dell’intero progetto. Una tonalità calda, solare, profondamente italiana, capace di trasformare l’elegante grigio milanese in una superficie attraversata da improvvise immersioni di luce e immaginazionecome il nome della sua ultima versione.
Saranno anche esposti due veicoli iconici: una Fiat 500 del 1957, nota come "Nuova" per distinguerla dalla primissima Fiat 500 del 1936, la leggendaria Topolino. Accanto ad essa, FIAT esporrà anche una Fiat Panda degli anni '80, manifesto di un design essenziale, intelligente e incentrato sull'uomo.
Skoda
Škoda Auto ritorna alla Milano Design Week 2026 con “Ooooh, that’s EpiQ!”, installazione immersiva al Palazzo del Senato, che racconta il proprio linguaggio stilistico Modern Solid.
L’allestimento è firmato dall’architetto e artista digitale spagnolo Ricardo Orts (Ulises Studio), che trasforma il cortile barocco in uno spazio colorato e interattivo, tra installazioni fisiche e digitali. Accanto al crossover elettrico Epiq, che arriverà entro la fine del 2026, trovano spazio la scultura Epiq Sculpt, aree relax, una zona digitale con contenuti su brand e modello, un auditorium e attività aperte al pubblico, tra cui talk e sessioni dedicate al benessere. Presente anche una Elroq in versione caffetteria mobile
Renault
Renault presenta 'The Frog is Back', un'installazione che segna il ritorno della Renault Twingo in versione E-Tech Electric in una chiave creativa e contemporanea. Sarà allestita presso l'Rnlt Store di Corso Garibaldi, trasfromando lo spazio urbano in un ambiente sospeso, lontano dal ritmo frenetico quotidiano.
Protagonista dell'installazione è la nuova Twingo elettrica, reinterpretata non solo come city car ma come simbolo di una mobilità più leggera e accessibile.
Il progetto porta la firma del designer e artista Marcantonio, noto per il suo linguaggio espressivo capace di fondere natura e oggetti.
Mini
Mini invece presenta “A Garden of Curiosity”, ospitata nel Palazzo Borromeo d’Adda. Il progetto celebra creatività, ottimismo e spirito innovativo, unendo il design automobilistico MINI con l’iconico uso del colore di Paul Smith. Sarà possibile ammirare la nuova MINI Cooper Convertible Paul Smith Edition, oltre a modelli storici della collaborazione tra i due brand, dal 1998 a oggi.
Dongfeng
Dongfeng Motor Italia sarà presente al Fuorisalone con l’evento “Two Natures. Infinite Scapes”, al Teatro Alcione. Il fulcro dell’evento è una grande macchina scenica che sprigiona show di luci e attiva un’arpa laser interattiva: toccando i fasci luminosi, i visitatori creano una soundtrack generativa sempre diversa. Il progetto esplora la dualità tra la vigoria materica del suv full electric MHERO e l’intelligenza fluida della berlina premium VOYAH Passion L
Hyundai
L'installazione di Hyundai, ospitata da Torneria Tortona, è "Art of Steel". Dalla carta all'acciaio, "Unfold Stories" riflette la filosofia Hyundai di design per interni ed esterni, trasformando le idee in mobilità attraverso materiali, artigianato e tecnologia. Sarà presentata in anteprima mondiale IONIQ 3, il nuovo modello della gamma IONIQ 100% elettrica
Genesis
Genesis, marchio di lusso del gruppo Hyundai, ha annunciato la collaborazione con Larusmiani, storico marchio milanese riconosciuto per l'eccellenza nell'abbigliamento da uomo. Fino al 30 aprile, la Genesis GMR-001 Hypercar sarà esposta nella boutique Larusmiani di via Montenapoleone, all'interno di The Automotive Gallery, spazio dedicato alla passione per il mondo automobilistico e alle vetture più esclusive.
Pininfarina
Il cuore della presenza di Pininfarina alla Milano Design Week è rappresentato dalla mostra “10 anni di Saloni dell’Auto all’aperto”, ospitata dal 20 al 26 aprile in Via Tortona 35. Ci saranno due modelli iconici della propria storia: la Battista Nino Farina e la Honda HP-X.
Kia
Kia partecipa alla Milano Design Week con un progetto che celebra un nuovo capitolo nell’evoluzione del brand come riferimento globale nel design. Sotto il tema “Resonance of Opposites”, verrà esplorato il processo creativo Kia e il modo in cui il pensiero progettuale orienta la direzione futura del Brand
Due percorsi paralleli, Journey of Reflection e Journey of Projection, in due diverse location di Milano: il museo della Permanente e il Salone dei Tessuti