Milano Design Week 2026, i modelli auto e i prototipi in anteprima

Al Cupra Garage di Milano, in corso Como, Cupra mostrerà la sua nuova creatura, l'elettrica Raval, che segna l’inizio di una nuova era, portando il DNA CUPRA nella mobilità elettrica con un carattere audace e distintivo. In piazza XXV Aprile ci sarà la CUPRA Design House, l’interpretazione del concept Essere Progetto come un manifesto che supera l’idea di semplice esposizione per affermare una visione culturale del design, capace di coinvolgere e ispirare. CUPRA mette al centro dell’esperienza il processo creativo, permettendo al pubblico di seguire una narrativa in cui il brand ridefinisce linguaggi, materiali e visione futura. Il Colour & Trim diventa così un elemento chiave, traducendo i valori della community in superfici e dettagli distintivi, mentre l’interazione uomo-macchina evolve in una dimensione sempre più sensoriale, capace di creare una connessione autentica.

In questo contesto, con il concept Beyond the Known, CUPRA esplora il parametric design e l’innovazione digitale, adottando un approccio in cui è la materia a guidare la forma e aprendo a nuove possibilità espressive.