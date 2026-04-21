Fiat Topolino firmata Gallo alla Milano Design Week 2026

Colori e creatività, la Fiat Topolino firmata Gallo alla Design Week di Milano
La Fiat Topolino in versione Gallo debutta alla Milano Design Week come progetto speciale che unisce mobilità elettrica, moda e creatività. Colori iconici e pattern distintivi reinterpretano la city car in chiave pop e contemporanea, trasformandola in un vero oggetto di design pensato per la città e il lifestyle urbano.
a cura di Giovanni Mirenna
- Colori iconici e pattern audaci trasformano la city car elettrica in un oggetto di design, presentato alla Milano Design Week.
- La livrea firmata Gallo reinterpreta la Topolino con geometrie vivaci e richiami al mondo della moda e del lifestyle.
- Un progetto speciale che unisce mobilità sostenibile e creatività italiana, pensato per la città e per un pubblico giovane.
- Dalle superfici esterne agli accenti cromatici, ogni elemento racconta l’incontro tra il linguaggio Fiat e l’estetica Gallo
- La Topolino diventa un manifesto di stile alla Design Week: compatta, elettrica, protagonista tra auto e design.
- Alessio Scutari, Managing Director Fiat & Abarth Italia: "La Topolino è lunga 2,5 metri, un quadriciclo leggero, quindi velocità limitata a 45 km orari così da poter essere guidata a partite dai 14 anni. Due posti a bordo, 75 km di autonomia. Si ricarica con una normale presa schuko in poco più di 3 ore".