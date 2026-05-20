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Pirelli conferma cessazione a scadenza del patto parasociale triennale

Economia

Il mancato rinnovo del patto tra i soci cinesi, Camfin e Marco Tronchetti Provera & C. era già stato reso noto dalla società nell’ambito dei procedimenti avviati ai sensi del D.L. 21/2012 (“decreto Golden Power”)

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Il patto parasociale  sottoscritto in data 16 maggio 2022 tra i soci cinesi, Camfin e Marco Tronchetti Provera & C. su Pirelli è cessato il 18 maggio per naturale scadenza del termine triennale di durata. Lo annuncia la società ricordando che non sarà rinnovato, come "già reso noto dalla società in relazione all'avvio dei cosiddetti procedimenti Golden Power". 

Il mancato rinnovo del patto parasociale, infatti, era già stato reso noto dalla società nell’ambito dei procedimenti avviati ai sensi del D.L. 21/2012 (“decreto Golden Power”), conclusisi con il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2026 relativo all’esercizio dei poteri speciali.

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