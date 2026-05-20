Prima Mercedes Amg completamente elettrica, la Amg Gt Coupé4 sarà proposta nelle versioni Gt 55 da 816 cavalli e Gt 63 da 1.169 cv. Lo 0 a 100 km orari richiede 2,1 secondi. La velocità massima è 300 km orari per entrambe. Autonomia fino a 700 chilometri.

La Mercedes Amg Gt Coupé4 nasce sulla piattaforma Amg.ea, sviluppata per modelli elettrici ad alte prestazioni. Le dimensioni sono 5.094 mm di lunghezza, 1.959 mm di larghezza, 1.411 mm di altezza e 3.040 mm di passo. Rispetto alla precedente Gt Coupé4 con motore termico, la nuova elettrica è più lunga di 40 mm, più larga di 6 mm e più bassa, nonostante la batteria integrata nel pianale. Le proporzioni restano quelle di una granturismo sportiva. Il cofano è lungo e ribassato, il parabrezza molto inclinato, il tetto scende verso una coda fastback. La linea dei finestrini si restringe procedendo verso il posteriore e mette in evidenza le spalle posteriori. I parafanghi sono marcati, le maniglie sono a filo carrozzeria e gli specchietti esterni sono fissati alle porte. La vettura mantiene così un’impostazione visiva vicina alla tradizione Amg, ma con superfici più pulite e funzionali all’efficienza aerodinamica. Il frontale è dominato dalla calandra Amg a listelli verticali, disponibile a richiesta anche in versione illuminata. La stella centrale può essere illuminata e i gruppi ottici adottano luci diurne a forma di stella. Sul cofano, i due power dome richiamano la tradizione delle sportive di Affalterbach e danno continuità al linguaggio dei modelli ad alte prestazioni con motore anteriore. La coda introduce una firma specifica. I sei fanali posteriori circolari hanno disegno a turbina e grafica a stella. Una fascia luminosa opzionale può funzionare come luce posteriore supplementare. La parte bassa della carrozzeria è definita da una fascia in nero lucido che parte dallo splitter anteriore, prosegue lungo le minigonne laterali e arriva al diffusore posteriore.

Design Mercedes Amg Gt Coupé4 La carrozzeria della Gt Coupé4 integra il pacchetto Aerokinetics, che comprende spoiler posteriore estensibile, diffusore posteriore attivo, due elementi Venturi nel sottoscocca e Airpanel anteriori a gestione variabile. Il sistema modifica in tempo reale il comportamento aerodinamico in base a velocità, raffreddamento richiesto e stile di guida. L’elemento anteriore entra in funzione da 120 km orari, quello centrale da 140 km orari. La loro geometria accelera il flusso d’aria sotto la vettura e genera una zona di bassa pressione, aumentando l’aderenza verticale senza ricorrere a superfici esterne troppo evidenti. Lo spoiler posteriore è integrato nel portellone. Gli Airpanel anteriori lavorano su nove livelli di apertura. Le lamelle sono collocate dietro la presa centrale e dietro le prese laterali destinate al raffreddamento dei freni. A lamelle chiuse si riduce la resistenza all’avanzamento. A lamelle aperte si convoglia aria verso il modulo centrale di raffreddamento della batteria e verso i radiatori laterali. Anche le sospensioni pneumatiche contribuiscono all’aerodinamica, abbassando l’altezza da terra in due fasi in funzione della velocità.

Interni Mercedes Amg Gt Coupé4 L’abitacolo è progettato attorno alla posizione di guida. Il sedile è basso e integrato nella vettura, con un’impostazione più vicina a una sportiva che a una berlina elettrica tradizionale. La strumentazione misura 10,2 pollici. Il display centrale Mbux è da 14 pollici ed è inclinato verso chi guida. A richiesta è disponibile anche un display passeggero da 14 pollici. Il disegno della plancia integra bocchette tonde con motivo chain link e illuminazione ambiente coordinata con i temi grafici degli schermi. La console centrale mantiene comandi fisici dedicati alla dinamica. I tre controller rotativi aptici, sviluppati per Amg Race Engineer, consentono di regolare risposta dei motori, comportamento in curva e controllo di trazione. Response Control gestisce la prontezza dell’acceleratore. Agility Control interviene sull’agilità attorno all’asse verticale. Traction Control offre nove livelli di intervento nelle modalità più sportive, con Esp disattivato. Il volante Amg Performance ha parte inferiore appiattita, rotelle di comando, palette e due pulsanti rotondi Amg con display Oled. Le palette permettono anche la regolazione del recupero. I pulsanti al volante consentono di richiamare programmi e funzioni principali senza passare dai menu del display centrale.

Allestimenti Mercedes Amg Gt Coupé4 La Gt Coupé4 propone sedili anteriori sportivi di nuova concezione, con sostegno laterale marcato. In opzione sono disponibili i sedili Amg Performance con poggiatesta integrati e aperture nello schienale, rifinite con inserti galvanizzati. La gamma dei rivestimenti è pensata per coprire configurazioni più orientate alla pista e configurazioni più adatte ai lunghi viaggi. Il programma Manufaktur amplia le possibilità di personalizzazione con colori, materiali e superfici dedicate. Su un modello elettrico di fascia alta, questa parte assume un ruolo centrale perché permette di differenziare l’abitacolo senza modificare l’architettura tecnica della vettura. La zona posteriore mantiene un’impostazione da granturismo. Di serie sono previsti due sedili singoli sagomati. In alternativa è disponibile una panca a tre posti. Gli schienali posteriori sono frazionabili e abbattibili in entrambe le configurazioni. Tra gli elementi più rilevanti figura il tetto panoramico Sky Control. È realizzato in un unico pezzo, si estende verso il lunotto e può passare da trasparente a opaco. I segmenti sono attivabili singolarmente. Di notte può integrare stemmi Amg illuminati sopra conducente e passeggero anteriore, insieme a strisce racing ispirate al motorsport. Per chi privilegia la riduzione del peso è previsto anche un tetto ultraleggero con disegno carbon.