Introduzione
Nella storia della manifestazione a Cinque Cerchi gli organizzatori hanno scelto partner del settore automobilistico per il trasporto degli atleti e delle delegazioni. Per Milano Cortina 2026 sono stati scelti alcuni brand del gruppo Stellantis, come Alfa Romeo e Fiat ma andando a ritroso sono diversi i marchi che si sono legati alla tradizione dei Giochi
Quello che devi sapere
MILANO CORTINA 2026
Il Gruppo Stellantis ha messo a disposizione una flotta nutrita di vetture per queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In particolare sono impegnati i brand Alfa Romeo, Maserati, Fiat e Fiat Professional oltre a Lancia. Il Biscione mette su strada Junior, Tonale e Stelvio mentre il marchio torinese impiega 300 unità di Grande Panda, 245 di 600 e una serie di 600e elettriche
PECHINO 2022
In Cina nella precedente edizione dei Giochi Invernali si era puntato con forza sulle tecnologia, con i colossi cinesi in prima fila per portare su strada alcune innovazioni. In prima fila c'erano i modelli di SAIC (Shanghai Automotive Industrie Corporation) ma anche i mezzi di Yutong Bus e le auto di Hongqui, tutti alimentati a celle a combustibile. A proposito di idrongeno però, con Toyota partner globale delle Olimpiadi non potevano mancare 140 Mirai e 107 minibus Coaster fuel cell
PYEONGCHANG 2018
Alle Olimpiadi Invernali in Corea furono invece i marchi locali a prendere il sopravvento, con il colosso Hyundai a portare su strada diversi modelli per gli spostamenti durante il periodo a Cinque Cerchi in virtù di un accordo come Official automobile supplier che prevedeva l'impiego di 4.100 veicoli. Tra questi Hyundai Santa Fe, Tucson e il mnivan Starex oltre alle Kia Ceed, Sportage, Sorento e K9.
SOCHI 2014
Nel 2014 la città affacciata sul Mar Nero era la sede principale mentre a Krasnaya Polyana si svolgevano le discipline più legate alla discesa e alla montagna. In questo caso era impegnata Volkswagen, attiva con la sua sede russa. Oltre ad alcuni modelli VW, venivano utilizzate anche Audi e Skoda, con quest'ultima che realizzo anche una serie speciale Sochi Edition per la Yeti. Tra le vetture più significiative però il Volkswagen Amarok Polar Expedition.
VANCOUVER 2010
In Canada nel 2010 il partner di mobilità era General Motors che impiegò diversi brand e altrettanti modelli. Durante quell'edizione dei Giochi Olimpici Invernali verreno utilizzate Chevrolet Equinox, Malibu, Impala, Traverse, Tahoe e Suburban, Cadillac CTS, SRX ed Escalade ma anche GMC Acadia, Terrain e Yukon senza dimenticare Buick Lucerne ed Enclave.
TORINO 2006
Con le Olimpiadi in casa, Fiat non poteva far mancare il suo supporto ai Giochi. Nell'occasione furono impiegate Grande Punto, Croma, Panda 4x4, Idea ma anche gli altri brand italiano erano protagonisti, con Alfa Romeo 159 e le Lancia Ypsilon, Musa, Phedra e Thesis