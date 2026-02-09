Introduzione

Nella storia della manifestazione a Cinque Cerchi gli organizzatori hanno scelto partner del settore automobilistico per il trasporto degli atleti e delle delegazioni. Per Milano Cortina 2026 sono stati scelti alcuni brand del gruppo Stellantis, come Alfa Romeo e Fiat ma andando a ritroso sono diversi i marchi che si sono legati alla tradizione dei Giochi