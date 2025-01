Israele: "Hezbollah viola la tregua". Oggi colloqui con Hamas in Qatar

Israele accusa Hezbollah di non rispettare i termini del cessate il fuoco e avverte che agirà "con la forza". Oggi il direttore del Mossad sarà a Doha, in Qatar, per discutere l'accordo con Hamas su una tregua e sul rilascio degli ostaggi. Intanto il segretario di Stato Usa Blinken si è detto "fiducioso" su un accordo per la tregua a Gaza, con o senza Biden alla Casa Bianca.