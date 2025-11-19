Chi è Eddie Brock, l'artista indie che ha cantato a Le Iene: le sue canzoniMusica
Nella puntata di martedì 18 novembre, l'artista - dopo il monologo - ha intonato "Non è mica te". Due giorni prima, era stato ad "Amici di Maria De Filippi"
Negli ultimi giorni, il nome di Eddie Rock domina le ricerche italiane. Ospite di Amici di Maria de Filippi sabato 16 novembre, in studio a Le Iene martedì 18, l'artista indie (nome di battesimo Edoardo Iaschi) ha attirato l'attenzione di tutti. Ma chi è Eddie Rock, e quali sono le sue canzoni più famose?
Chi è Eddie Rock
"Sì lo so. Adesso ti starai chiedendo: ma questo chi è?": così Eddie Rock ha cominciato il suo monologo a Le Iene. Al secolo Edoardo Iaschi, Eddie Rock fa l'operatore turistico a Roma. "Valigie, chiavi, check-in. La colazione è dalle sette alle dieci". E questa è la sua prima vita. La sua seconda vita è quella da cantautore. Soprattutto da quando una sua canzone, in pochi mesi, è esplosa ovunque, facendo impazzire i social e urlare a squarciagola migliaia di persone. "Come Eddie Brock sono frastornato: è una botta emotiva che ti ribalta il mondo", ha confessato. "Ma, come Edoardo Iaschi, porto ancora le valigie ai turisti, consegno le chiavi delle loro stanze con vista su Roma". Oggi qualcuno gli chiede una foto, ma lui fa ancora il suo lavoro mentre vive il suo sogno.
Per dieci anni, Eddie Brock ha scritto e registrato canzoni che solo una manciata di persone ascoltavano. Le scriveva di notte, le cantava su palchi improvvisati in locali mezzi vuoti. Poi, all'improvviso, è arrivato il successo. Un successo che Edoardo descrive come "senza senso, senza che nessuno l'avesse previsto". Tantomeno lui. "Voglio dirvi una cosa: continuate a fare quello che vi accende il petto, anche quando sembra inutile, anche quando sembra lento, anche quando sembra una perdita di tempo. Coccolate sempre i vostri sogni, ma fatelo con amore, perché amarsi è la rivoluzione. Io sono come voi. Non ho niente di speciale, ma non ho mai smesso di sognare. Perché, come diceva Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita".
Il testo di Non è mica te
La canzone più famosa di Eddie Brock è Non è mica te, intonata a Le Iene e con 4,4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ecco il testo:
Ho paura di baciarti ad occhi chiusi perché
Quando li riapro tu te ne sei andata
Via come il sole dopo un tramonto come
L′ultimo raggio che ti bacia il volto
Ed io che sono solo adesso
Sopra quel tetto dove abbiamo fatto di tutto
Il cielo non è più lo stesso
La mia bocca non ha il tuo sapore ed ora
Bere non mi piace più
Ma lo faccio solo per dimenticarmi di te
Seduta in quel ristorante
Che mi dicevi: "Scusa, ma tra noi è finita"
Sono uscito questa sera con lei
Ma mi sento in colpa anche se non dovrei
Come se fossimo ancora legati con un filo che tanto non taglierei
E ti cerco con la coda degli occhi
In un bar che tanto tu non conosci
E mi perdo tra i suoi mille racconti
Me ne vado, ma non credo ti importi
Ed io che sono solo adesso
Sopra quel tetto dove abbiamo fatto di tutto
Il cielo non è più lo stesso
La sua bocca non ha il tuo sapore ed ora
Bere non mi piace più
Ma lo faccio solo per dimenticarmi di te
Seduta in quel ristorante
Che mi dicevi: "Scusa, ma tra noi è finita"
E adesso mangio con un'altra
Ma ogni volta che si sporca la faccia
Mi ricordo che ti prendevo in giro
E sorridevi come una bambina
E lei è bellissima, ma non è te
Sì, è bellissima, ma non è te
Lei è bellissima, ma non è te
Lei è bellissima, ma non è mica te
Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na
Na-na-na, na-na-na-na-na-na
Lei è bellissima, ma non è mica te
Il progetto musicale
Non è mica te è parte dell'album di 15 tracce Amarsi è la rivoluzione, pubblicato il 2 maggio 2025 per Sangita Records.
Eddie Brock scrive canzoni da quando aveva 11 anni. Il suo nome d'arte nasce dalla passione per i fumetti e per l'universo Marvel, in primis Venom. Con un simbionte come alterego, attualmente sta lavorando a nuovi progetti musicali e al tour che prenderà il via nel 2026. Attualmente, le date fissate sono:
- 26 marzo Santeria Toscana, Milano
- 29 marzo Largo Venue, Roma
- 3 aprile Duel Club, Napoli
- 4 aprile ECS Dogana, Catania