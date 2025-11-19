Chi è Eddie Brock, l'artista indie che ha cantato a Le Iene

Nella puntata di martedì 18 novembre, l'artista - dopo il monologo - ha intonato "Non è mica te". Due giorni prima, era stato ad "Amici di Maria De Filippi"

Negli ultimi giorni, il nome di Eddie Rock domina le ricerche italiane. Ospite di Amici di Maria de Filippi sabato 16 novembre, in studio a Le Iene martedì 18, l'artista indie (nome di battesimo Edoardo Iaschi) ha attirato l'attenzione di tutti. Ma chi è Eddie Rock, e quali sono le sue canzoni più famose?

Chi è Eddie Rock

"Sì lo so. Adesso ti starai chiedendo: ma questo chi è?": così Eddie Rock ha cominciato il suo monologo a Le Iene. Al secolo Edoardo Iaschi, Eddie Rock fa l'operatore turistico a Roma. "Valigie, chiavi, check-in. La colazione è dalle sette alle dieci". E questa è la sua prima vita. La sua seconda vita è quella da cantautore. Soprattutto da quando una sua canzone, in pochi mesi, è esplosa ovunque, facendo impazzire i social e urlare a squarciagola migliaia di persone. "Come Eddie Brock sono frastornato: è una botta emotiva che ti ribalta il mondo", ha confessato. "Ma, come Edoardo Iaschi, porto ancora le valigie ai turisti, consegno le chiavi delle loro stanze con vista su Roma". Oggi qualcuno gli chiede una foto, ma lui fa ancora il suo lavoro mentre vive il suo sogno.

Per dieci anni, Eddie Brock ha scritto e registrato canzoni che solo una manciata di persone ascoltavano. Le scriveva di notte, le cantava su palchi improvvisati in locali mezzi vuoti. Poi, all'improvviso, è arrivato il successo. Un successo che Edoardo descrive come "senza senso, senza che nessuno l'avesse previsto". Tantomeno lui. "Voglio dirvi una cosa: continuate a fare quello che vi accende il petto, anche quando sembra inutile, anche quando sembra lento, anche quando sembra una perdita di tempo. Coccolate sempre i vostri sogni, ma fatelo con amore, perché amarsi è la rivoluzione. Io sono come voi. Non ho niente di speciale, ma non ho mai smesso di sognare. Perché, come diceva Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita".