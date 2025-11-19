Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chi è Eddie Brock, l'artista indie che ha cantato a Le Iene: le sue canzoni

Musica
Instagram @eddiebrock.eb

Nella puntata di martedì 18 novembre, l'artista - dopo il monologo - ha intonato "Non è mica te". Due giorni prima, era stato ad "Amici di Maria De Filippi"

Negli ultimi giorni, il nome di Eddie Rock domina le ricerche italiane. Ospite di Amici di Maria de Filippi sabato 16 novembre, in studio a Le Iene martedì 18, l'artista indie (nome di battesimo Edoardo Iaschi) ha attirato l'attenzione di tutti. Ma chi è Eddie Rock, e quali sono le sue canzoni più famose?

Chi è Eddie Rock

"Sì lo so. Adesso ti starai chiedendo: ma questo chi è?": così Eddie Rock ha cominciato il suo monologo a Le Iene. Al secolo Edoardo Iaschi, Eddie Rock fa l'operatore turistico a Roma. "Valigie, chiavi, check-in. La colazione è dalle sette alle dieci". E questa è la sua prima vita. La sua seconda vita è quella da cantautore. Soprattutto da quando una sua canzone, in pochi mesi, è esplosa ovunque, facendo impazzire i social e urlare a squarciagola migliaia di persone. "Come Eddie Brock sono frastornato: è una botta emotiva che ti ribalta il mondo", ha confessato. "Ma, come Edoardo Iaschi, porto ancora le valigie ai turisti, consegno le chiavi delle loro stanze con vista su Roma". Oggi qualcuno gli chiede una foto, ma lui fa ancora il suo lavoro mentre vive il suo sogno.

 

Per dieci anni, Eddie Brock ha scritto e registrato canzoni che solo una manciata di persone ascoltavano. Le scriveva di notte, le cantava su palchi improvvisati in locali mezzi vuoti. Poi, all'improvviso, è arrivato il successo. Un successo che Edoardo descrive come "senza senso, senza che nessuno l'avesse previsto". Tantomeno lui. "Voglio dirvi una cosa: continuate a fare quello che vi accende il petto, anche quando sembra inutile, anche quando sembra lento, anche quando sembra una perdita di tempo. Coccolate sempre i vostri sogni, ma fatelo con amore, perché amarsi è la rivoluzione. Io sono come voi. Non ho niente di speciale, ma non ho mai smesso di sognare. Perché, come diceva Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita".

Il testo di Non è mica te

La canzone più famosa di Eddie Brock è Non è mica te, intonata a Le Iene e con 4,4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ecco il testo:

 

Ho paura di baciarti ad occhi chiusi perché

Quando li riapro tu te ne sei andata

Via come il sole dopo un tramonto come

L′ultimo raggio che ti bacia il volto

Ed io che sono solo adesso

Sopra quel tetto dove abbiamo fatto di tutto

Il cielo non è più lo stesso

La mia bocca non ha il tuo sapore ed ora

Bere non mi piace più

Ma lo faccio solo per dimenticarmi di te

Seduta in quel ristorante

Che mi dicevi: "Scusa, ma tra noi è finita"

Sono uscito questa sera con lei

Ma mi sento in colpa anche se non dovrei

Come se fossimo ancora legati con un filo che tanto non taglierei

E ti cerco con la coda degli occhi

In un bar che tanto tu non conosci

E mi perdo tra i suoi mille racconti

Me ne vado, ma non credo ti importi

Ed io che sono solo adesso

Sopra quel tetto dove abbiamo fatto di tutto

Il cielo non è più lo stesso

La sua bocca non ha il tuo sapore ed ora

Bere non mi piace più

Ma lo faccio solo per dimenticarmi di te

Seduta in quel ristorante

Che mi dicevi: "Scusa, ma tra noi è finita"

E adesso mangio con un'altra

Ma ogni volta che si sporca la faccia

Mi ricordo che ti prendevo in giro

E sorridevi come una bambina

E lei è bellissima, ma non è te

Sì, è bellissima, ma non è te

Lei è bellissima, ma non è te

Lei è bellissima, ma non è mica te

Na-na-na, na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na-na-na-na

Lei è bellissima, ma non è mica te

Il progetto musicale

Non è mica te è parte dell'album di 15 tracce Amarsi è la rivoluzione, pubblicato il 2 maggio 2025 per Sangita Records.

 

Eddie Brock scrive canzoni da quando aveva 11 anni. Il suo nome d'arte nasce dalla passione per i fumetti e per l'universo Marvel, in primis Venom. Con un simbionte come alterego, attualmente sta lavorando a nuovi progetti musicali e al tour che prenderà il via nel 2026. Attualmente, le date fissate sono: 

  • 26 marzo Santeria Toscana, Milano
  • 29 marzo Largo Venue, Roma
  • 3 aprile Duel Club, Napoli
  • 4 aprile ECS Dogana, Catania

 

Spettacolo: Ultime notizie

Belve, Urtis parla del fidanzato manipolatore e dei litigi con i vip

Spettacolo

La puntata di ieri sera, martedì 18 novembre 2025, andata in onda su Rai 2 in prima serata segna...

Chi è Eddie Brock, l'artista indie che ha cantato a Le Iene

Musica

Nella puntata di martedì 18 novembre, l'artista - dopo il monologo - ha intonato "Non è mica te"....

Freddie Mercury, moneta per celebrare i 40 anni del Live Aid Concert

Musica

La Royal Mint ha dedicato al leader dei Queen l'oggetto da collezione, dove campeggiano il...

Pausini e Grignani, accordo per la cover de La mia storia tra le dita

Musica

Secondo il cantautore milanese, autore della canzone originale del 1994, la cantautrice romagnola...

Wicked: Parte 2, recensione del finale epico della Strega dell’Ovest

Paolo Nizza

Spettacolo: Per te