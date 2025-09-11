Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, il cast del film da oggi al cinema

Il sequel di "Downton Abbey - Una nuova era" arriva nelle sale italiane giovedì 11 settembre. L'epilogo dell'avventura inziata sul piccolo schermo nel 2010 è imperdibile per i fan della storia ideata da Julian Fellowes. I Crawley sono protagonisti di un momento denso di cambiamenti per la loro famiglia aristocratica e anche per il mondo. Nel capitolo conclusivo tornaranno i volti più amati della celebre saga, affiancati da qualche new entry. Ecco chi sono