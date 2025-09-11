Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, il cast del film da oggi al cinema. FOTO

Cinema fotogallery
14 foto
Universal via Webphoto

Il sequel di "Downton Abbey - Una nuova era" arriva nelle sale italiane giovedì 11 settembre. L'epilogo dell'avventura inziata sul piccolo schermo nel 2010 è imperdibile per i fan della storia ideata da Julian Fellowes. I Crawley sono protagonisti di un momento denso di cambiamenti per la loro famiglia aristocratica e anche per il mondo. Nel capitolo conclusivo tornaranno i volti più amati della celebre saga, affiancati da qualche new entry. Ecco chi sono

Spettacolo: Ultime gallery

Tim Music Awards 2025, i cantanti attesi in scaletta. FOTO

Musica

Venerdì 12 e sabato 13 settembre Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno i TIM Music Awards...

35 foto

The Plane, il cast del film con Gerard Butler stasera in tv

Cinema

Va in onda in prima tv su Italia 1, giovedì 11 settembre, il film del 2023 diretto da...

8 foto

Downton Abbey 3 - Il Gran Finale, il cast del film da oggi al cinema

Cinema

Il sequel di "Downton Abbey - Una nuova era" arriva nelle sale italiane giovedì 11 settembre....

14 foto

Matrimonio a Prima Vista Italia 2025, chi sono i 6 concorrenti. FOTO

Spettacolo

Melissa Ciociari, Roberta Bardonaro, Roberta Murano, Dario Del Vecchio, Luca Merlo e Matteo Conca...

6 foto

Pare Parecchio Parigi, il cast del film di e con Leonardo Pieraccioni

Cinema

Da Chiara Francini a Massimo Ceccherini, da Nino Frassica  a Giulia Bevilacqua, ecco i...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Max Pezzali raddoppia gli stadi: nuove date per il tour Gli anni d’oro

    Musica

    Nuove date negli stadi a Torino, Bologna, Messina e Padova per il viaggio nella musica del...

    Fantastico Medioevo al via, il programma del Festival

    Spettacolo

    Riscoprire e valorizzare il patrimonio storico materiale e immateriale del territorio lucano,...

    Petra, terza stagione, le anticipazioni di Paola Cortellesi. VIDEO

    Cinema sky cinema

    In questa clip, l'attrice racconta l'evoluzione del suo personaggio, sospeso e combattuto tra...