Downton Abbey: Il Gran Finale, tutto sul film in uscita al cinema

La regia di Downton Abbey: Il Gran Finale è affidata a Simon Curtis, con un cast che comprende Michelle Dockery, Joely Richardson, Paul Giamatti, Dominic West ed Elizabeth McGovern. Il film, prodotto in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, appartiene al genere commedia ed è distribuito da Universal Pictures. Le riprese si sono svolte tra marzo e maggio 2024 ad Highclere Castle, nello Hampshire, la storica residenza dei conti Carnavon che ha fatto da sfondo alle vicende dei Crawley fin dall’inizio della serie televisiva. Il primo assaggio del film è stato presentato con un teaser trailer al Comic-Con di Las Vegas nel giugno 2025, in vista dell’uscita italiana prevista per l’11 settembre 2025 e globale il giorno successivo.