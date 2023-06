Funerali Berlusconi, in piazza Duomo folla e corone di fiori. FOTO

1/7 ©Ansa

Milano e l’Italia intera salutano Silvio Berlusconi: è il giorno dei funerali di Stato dell’ex premier, per cui è stato proclamato anche il lutto nazionale. La cerimonia, al via dalle 15, si tiene nel Duomo di Milano, dopo che il feretro arriverà in città da Arcore. Già in mattinata la piazza davanti alla chiesa si è riempita di persone, tra sostenitori politici di Berlusconi, tifosi del Milan e curiosi di passaggio

Funerali Silvio Berlusconi: in Italia è lutto nazionale. Le esequie a Milano. LIVE