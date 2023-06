5/11 ©Ansa

RINUNCIA. I funerali di Stato, quindi, sono riservati ai presidenti degli organismi costituzionali, ai capi di Stato e ai premier, morti in carica o no, e ai ministri deceduti durante la loro permanenza in carica. Mentre possono essere deliberati dal Cdm anche per casi particolari che abbiamo visto sopra. Tuttavia, la legge stabilisce che “lo scomparso o la sua famiglia possono optare per esequie private, ad eccezione del presidente della Repubblica in carica e dei presidenti degli organi costituzionali in carica, salvo diversa indicazione del titolare”

Funerali di Stato e lutto nazionale per Silvio Berlusconi: cosa sono e chi decide